准陸委會主委邱太三：希接掌後能打破兩岸僵局盼到春暖花開

台灣總統府昨天宣布國安單位人事異動，國安會前諮詢委員邱太三接掌大陸委員會主任委員被視為是這波人事異動的核心。台灣媒體分析指出，拜登上台，美方多次提出希望兩岸對話，蔡英文希望藉邱太三靈活的手腕為兩岸開創新局面，因此積極找來關係密切，是蔡英文大學學弟的邱太三出任陸委會主委。

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蔡英文主導的這一波國安單位人事異動，除邱太三之外，現任陸委會主委陳明通轉任國安局局長；國安局局長邱國正轉任國防部長；國防部長嚴德發轉任國會諮詢委員。將在下周立法院開議前完成交接。

台灣總統府發言人張惇涵表示，這項人事異動是因新階段的區域及國際情勢，以及後疫情時代下，所牽動的全球政經變局，蔡英文總統在春節前經通盤考慮與徵詢後，部署的新一階段國安團隊的任務與隊形。

台灣媒體揭露內幕指出，兩岸關係在蔡英文總統的第一個任期陷入急凍，陳明通以陸委會主委身分多次發言杠對岸是一大原因；蔡英文連任後，曾有意找邱太三接任陸委會主委，但考慮香港情勢，邱太三跟高層討論後說，如果政府沒有要調整兩岸策略，不如讓陳明通繼續留任。

邱太三在民進黨內人緣很好，離開法務部長公職後，仍積極拉拔、培養在國際、兩岸事務的年輕人才，擁有不少台商朋友，一直被視為民進黨內少數能深耕兩岸的人；這次復出，高層幾乎不只三顧茅廬，尤其近來國際情勢變化，台灣的兩岸戰略亟需重新調整，曾擔任過陸委會副主委的邱太三才答應重出江湖。

邱太三昨天公開表示，在國際局勢和新冠疫情催化下，兩岸關係進入冷凍期，希望他接掌陸委會之後能打破僵局，盼到春暖花開的一天。

對兩岸局勢，他提出「派飛機來，不如創造商機」的說法；他說，大陸屢屢派飛機繞台，對於雙方人民的觀感都不會好，而且一點意義也沒有，如果能創造商機，則絕對有好處，因此他說，「上任後會在政策上做一些調整與處理」。

邱太三過去對兩岸政策主張屬於理性務實派，他曾說過「綠營人士應用健康的態度面對兩岸關係，不能純粹用台灣的觀點或思維去思考兩岸關係，必須理解對岸有其彈性與務實的一面」，未來他能不能為兩岸開啟新契機，值得關注。