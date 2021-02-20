國際原子能機構總幹事格羅西抵達德黑蘭會晤伊朗高官

國際原子能機構總幹事格羅西周六抵達伊朗首都德黑蘭，在伊朗要求美國解除制裁的最後期限前與伊朗官員舉行會晤。原子能機構人員在伊朗兩個工廠進行檢查時發現鈾顆粒。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗議會此前決定，將2月21日定為最後期限，如果美國不取消前總統特朗普2018年開始實施的制裁措施，伊朗將限制原子能機構檢查人員進入其核設施進行檢查。伊朗議會的有關決定使國際社會擔心，聯合國武檢人員會遭驅逐出境。但伊朗強調，不會停止與國際原子能機構的合作，也不會驅逐總署的武檢人員。

法新社報道，格羅西抵達德黑蘭後，受到伊朗常駐原子能機構代表加裡布阿巴迪的迎接。格羅西將從周日起展開訪問行程。格羅西此前表示，他將會晤伊朗高級官員，以尋求雙方都能接受的解決方案，以使原子能機構能夠繼續檢查伊朗核設施。

另據路透社消息，外交人士表示，國際原子能機構在對伊朗兩個工廠進行檢查時發現了鈾顆粒。這次檢查在被阻撓了數月後終於得以進行。原子能機構準備批評德黑蘭方面未能就此做出解釋，這可能會使美國重啟核外交的努力複雜化。

伊朗常駐原子能機構代表加裡布阿巴迪拒絕置評。一名伊朗高級官員表示：“我們沒有什麼可隱瞞的。這就是為什麼我們允許核查人員到那些工廠考察。”

七名外交官告訴路透社，原子能機構將利用這個機會批評伊朗未能就鈾顆粒是如何出現在兩個未申報工廠做出令人滿意的解釋。原子能機構可能會在季度報告中加入批評內容，也可能在同一天發布的另一份報告中加入相關內容。