中國人社區爆集體感染 柬埔寨防疫功虧一簣

疫情極輕的柬埔寨突然發現一處中國人社區一下子爆出32例感染，柬埔寨總理洪森為此發表電視講話宣布上述消息。“這對我們國家來說是一個很糟糕的情況 !”他說。中國駐柬使館則指少數在柬中國公民得知檢測結果為陽性後，故意隱匿逃避隔離。

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周六確診的傳染病例都出自一家當地的夜總會，發現疫情後當局已下令關閉。緊鄰金邊市中心水岸的鑽石島 (Koh Pich)目前業已封島，警方堵塞了通向外間的所有道路。

法新社報道說，柬埔寨疫情控制良好，首都金邊生活本已重回常規。但是，一群中國人為赴海外旅行所需醫療證書進行新冠病毒檢測時，周六被發現結果呈現良性，令人擔心疫情蔓延擴大。

柬埔寨上次發現本土病例是去年11月，該國迄今累計確診病例不足500起，無人因新冠病毒病故。但也有專家認為大約與檢測不足有關。

與中國關係良好的柬埔寨總理洪森轉而表示：雖然今天發現的陽性反應全是中國人“，但他呼籲柬埔寨人不要因此歧視中國人。法新社報道說，由於中國人在柬埔寨越來越多，強化了當地一些人的反中情緒。

洪森自1985年以來一直在位，被視為是中國政府的堅定盟友，北京在柬埔寨有數十億美元的投資和貸款。

新冠疫情最初在中國爆發後，不少國家對來自中國的遊客關閉邊界，洪森不僅反對這樣做，還在去年2月親赴北京與習近平會晤，顯示“危難時刻見真情”。

中國駐柬埔寨大使館2月20日就上述事件作出反應，大使館指“近日有個別中國公民來柬後違規離開隔離酒店外出；還有少數在柬中國公民在得知檢測結果為陽性後，故意藏匿，逃避隔離治療。上述行為嚴重違反柬埔寨政府相關防疫規定，不僅給柬防疫工作帶來極大挑戰，同時也涉嫌觸犯當地相關法律。”

中國大使館呼籲在柬中國公民嚴格配合當地防疫，如有狀況立即就醫，“不得隱瞞”，“不得逃匿”。