尼斯疫情嚴峻將加強防疫措施 英國將研究逐步解封路線圖

法國東南部濱海阿爾卑斯省新冠疫情仍然嚴峻，該省省會尼斯市長呼籲當局在當地實施周末封城或收緊宵禁令強化防疫措施。英國已有超過1750萬人完成注射首劑疫苗，英國官員稱確診人數正在下降。英國首相約翰遜將開會研究逐步解封路線圖。

廣告 繼續瀏覽後續

阿爾卑斯省地方當局周日表示，已經將收緊防疫措施的建議上報政府，周日晚間或周一將宣布具體措施。媒體預計，尼斯可能實施周末封城措施。

官方統計顯示，尼斯地區目前每10萬居民中有700名感染者；病毒感染率是全國平均數字的三倍，居於全國之冠。當地醫療委員會主席薩洛蒙向媒體表示，該地區疫情已經"失控"，幾周來採取的防疫措施顯然是不夠的。當地政府決定收緊防疫措施，包括擴大佩戴口罩範圍，加強監管，周末封城等。

法國衛生部周日晚間通報，法國新增確診2萬2000例，入院人數略有增加。感染者佔總人口的6.3%。

另外，英國已有超過1750萬人完成注射首劑疫苗，英國官員稱確診人數正在下降。

英國至今有超過1750萬人完成接種第一劑新型冠狀病毒疫苗，61萬人完成接種第二劑。另外，過去一天新增9800多人確診，新增215人死亡，數據顯示，新增確診及死亡的人數正在下跌。

英國首相約翰遜希望7月中完成對所有成年人的首劑疫苗接種，較原先預計在9月提前。約翰遜將於周一與內閣高層舉行會議，研究逐步解除封城的路線圖。

英國衛生大臣漢考克表示，目前平均每3名成人當中已有1人完成接種，隨着接種疫苗人數增加，感染情況減少，需要入院治療的人數較第一波疫情大幅減少。