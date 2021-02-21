張雪忠推「國民制憲」公投後被當局帶走一天 推特屏蔽帖文

上海法律學者張雪忠上周二（16日）在社交媒體推特發起「國民制憲，和平轉型」網絡公投，結果是他三天後被當局帶走26小時後獲釋，情況與他去年在人大政協「兩會」召開前發布公開信推動中國憲政改革後的待遇雷同。不同的是，他在推特(Twitter)上的公投建議已不復見，打開賬號只見「此推文無法查看」字樣。

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中國多個微信群組和他的友人昨(20日)天發出信息，指張雪忠前(19日)天上午約11時被有關方面帶走，此後一直失聯，電話也連繫不上。直至昨天下午1時左右，張的友人透露，張雪忠剛被放出來，暫時未知他被帶走後的詳情。而張的Twitter，在19日後已再無更新。他在19日仍以英文發推，指人權是普世價值，是每一個人天生享有的。

原是華東政法大學副教授的張雪忠16日曾在推特上發帖和配圖，指「國民制憲，和平轉型」既是中國政治現代化的路徑和願景，也是動員公眾支持和推動政治變革的口號，且最有可能成為不同階層的共識。他期望該帖文能在一星期內得到超過一萬次轉發，但記者今早點入該推特賬號，有關帖文已經消失，指「無法觀看」。

張雪忠去年5月全國兩會召開前夕，曾發表題為《儘早啟動國民制憲程序，努力實現政治和平轉型》的致全國人大公開信，指中國現行憲法是「偽憲法」，中國的人大代表不是「中國人民的正當代表，也不認為全國人民代表大會是一個正當的代議機構」。他其後被當局帶走24小時後獲釋。

現年45歲的張雪忠，江西上饒人，華東政法大學前副教授，因抨擊中國政治制度和維權而遭大學於2013年解聘，其律師執業證亦於2019年被吊銷。