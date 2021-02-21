香港首現人口負增長 凈移出近5萬人創歷史新高 學者憂政治移民潮加劇問題

受疫情和政治環境轉變打擊的香港，現時更需面對隨之而來的人口危機，港府數據顯示，香港人口去年降至747.4萬人，較前年減少0.6%；這與香港首次出現6700人的人口負增長和接近5萬人的凈移出有關，相關的人口流失創35年歷史新高，比六四事件觸發的移民潮更嚴重。學者葉兆輝指出，人口負增長這個「死亡交叉」出現的時間比預期早六年發生，而政治因素造成的移民潮，已不能單靠從中國移居香港的人補充，敦促港府早作應對。

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根據港府統計局18日發表的最新人口數據，截至去年底，香港出現死亡人數多於出生人數的「死亡交叉」，人口增長率為負0.089%，令香港步入人口負增長年代，亦是繼韓國和台灣之後第三個出現人口負增長的地區。香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝在《明報》撰文指出，香港整體人口少子化是大勢所趨，加上本地男女單身人士的百分比維持在20%至30%左右，可以預見，這個低生育率，即使是本地經濟有所改善，也不會有很大刺激作用。

另一方面，統計局數字顯示，去年凈移出的港人有49900人，而持單程證由中國移民來港的人數只有10100人，打破香港九年來人口移入多於移出的「凈移入」紀錄，而「凈移出」人數高達39800人，亦創下三十五年來新高。

本台從網上只能找到由1986年至今的三十五年官方紀錄，過去只有五年出現移離香港多於移入的「凈移出」情況，人數由3100人至25800人不等，都較去年凈移出的39800人為低。事實上，香港去年流失的人口，比1990年因中國「六四事件」後引發的移民潮更嚴重，當年的凈移出人口是23700人。

港府發言人指出，去年人口出現凈移出，與疫情導致各地實施關口管制以致移入人數大減有關，以單程證持有人為例，便較前下降74%。另外，身處外國的港人亦未能回港。

不過，筆名「股榮」的專欄作家質疑港府說法，他指出，「一條國安法、一連串大搜捕、甚至連賴以成功的司法制度，亦漸漸支離破碎，……有能力的都送走小朋友，有生育計畫的也擱置，未來數年也會是香港出生率的熊市。」他又說，「當連凈遷移也逆轉，走佬速度及人數多過『滲沙子』，香港人口也迎來終極的死亡交叉。」

而身兼人口政策督導委員會非官方委員的葉兆輝教授亦指出，面對香港步入負人口增長時代，而其他地方又不斷向本地人口招手移民，單是英國因應香港政治形勢惡化而推出給BNO持有人申請的「5+1」移民計畫，未來五年便可能吸引三十多萬人移民該國，香港只可能用單程證人士作補充，這將會令香港人口發展面對比1997年回歸前「更大和更深遠的移民潮所影響」。

他續稱，根據媒體報道，打算移民的，有很多是醫務人員，若此，日後港府即使不斷興建醫院和改善設施，亦沒有足夠人手應付增加的醫療需求。

他又不滿港府人口政策過於被動，響應低生育率的挑戰，不及新加坡、台灣等地積極。他建議，當局增加人工智能，以替代人手密集的工種；改善人力培訓和建立一個家庭友善的工作間及關愛社會，這些都可望改善市民的生育意願，強調這是一個務實和關注民生政府的基本責任。