魯哈尼：美國取消制裁後伊朗將重新履行核協議 伊朗稱與原子能機構會談富有成果

伊朗總統魯哈尼與土耳其總統埃爾多安周日舉行電話會議，討論美國新政府對伊朗核協議問題。魯哈尼表示，美國取消對伊朗制裁後，伊朗將重新履行核協議。埃爾多安表示，美國取消對伊朗制裁出現新的可能。另外，伊朗稱與國際原子能機構總幹事的會談富有成果。

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法新社報道，土耳其總統埃爾多安在電話會談中表示，土耳其希望拜登新政府能夠取消對伊朗制裁，而(美國最新表態）已經顯露出新的可能。

而伊朗總統魯哈尼則表示，伊朗取消制裁的要求合理合法，美國一旦取消了制裁，伊朗將重新履行核協議中的承諾。

據英國《泰晤士報》引述消息人士報道，美國拜登政府正考慮放寬特朗普政府時期對伊朗實行的制裁的可能性，以便恢復與伊朗就核協議的談判，但拜登政府堅持要首先重返談判。

另據報道，到訪德黑蘭的國際原子能機構總幹事格羅西周日與伊朗原子能組織負責人薩利會談，商討繼續合作，尋求讓國際原子能機構繼續在伊朗開展必要的核查工作。伊朗表示，雙方在相互尊重的基礎上，進行"富有成果的"討論。

伊朗外長紮里夫表示，伊朗將從周二起終止容許國際原子能機構人員部分核查工作，並不意味德黑蘭政府放棄核協議，但美國仍須解除對伊朗的制裁，以挽救協議。他並批評美國拜登新政府，推行與前總統特朗普相同的極限施壓政策，認為美國"對制裁上癮"，但伊朗不會屈服於壓力。

針對歐盟外交政策高級代表博雷利提議舉行非正式會議，邀請核協議各方及美國與會，伊朗副外長阿拉格奇說，正考慮並與相關方面討論。

另據美國白宮國家安全顧問沙利文周日表示，美國已就伊朗扣押數十名雙重國籍的人士，開始與伊朗進行溝通，他指責伊朗的做法是徹底的暴行。

伊朗近年扣押數十名雙重國籍的人士，包括數名美國公民，主要針對間諜罪名。沙利文接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時表示，美國總統拜登政府的優先工作是希望讓這些美國公民安全回家。

伊朗傳媒報道，德黑蘭與華盛頓之間沒有直接的通話，任何通訊都是通過瑞士大使館交換，強調伊朗政府尚未與美國討論美國囚犯的事宜。