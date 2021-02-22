中共中央今發新年一號文件 振興農村脫貧設5年過渡期

中共中央今天發布2021年中央一號文件，內容依例仍與“三農”工作有關，強調要“全面推進鄉村振興”，並作為“實現中華民族偉大復興”重大任務。且舉全黨全社會之力加快農業農村現代化。此前中國宣布已經脫貧。

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據中央社今天報道稱，中國發中央一號文件：推進鄉村振興，脫貧設5年過渡期。這項文件還針對中共中央宣布完成的“脫貧攻堅”強調，要設立“銜接過渡期”。對擺脫貧困的縣，從脫貧日起設立“5年過渡期”，做到“扶上馬送一程”。過渡期內保持現有主要幫扶政策總體穩定，並逐項分類優化調整，合理把握節奏、力度和時限。

該報道引述新華社消息，這項以“中共中央、國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見”為題的文件，是21世紀以來第18個指導“三農”工作的中央一號文件。根據新華社，這項文件共分5個部分，包括：總體要求、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、加快推進農業現代化、大力實施鄉村建設行動、加強中共對“三農”工作的全面領導。

據文件指出，“民族要復興，鄉村必振興”，中共中央認為，新發展階段“三農”工作依然極端重要，“須臾不可放鬆，務必抓緊抓實”。要堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重，把“全面推進鄉村振興”作為“實現中華民族偉大復興”的一項重大任務，舉全黨全社會之力加快農業農村現代化，讓廣大農民過上更美好的生活。

該報道說，中央農村工作領導小組辦公室有關負責人表示，將以更有力的舉措、彙聚更強大的力量，加快農業農村現代化，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步提供有力支撐。