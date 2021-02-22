中印邊境惡鬥受傷團長露面 多地質疑解放軍死傷數網民獲詆毀英雄罪遭拘

去年6月在中印衝突中身受重傷的解放軍南彊軍區邊防團長祁發寶，日前獲頒“衞國戍邊英雄團長”榮譽稱號。中國官方媒體周一（22日）稱，他獲甘肅武威市政府及軍方領導探望時，展示一個呈缺損的頭顱骨模型，相信是顯示他在戰鬥中受傷的情況。

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據東網今天報道稱，中印衝突受傷團長獲官員探望，顱骨模型展示傷勢。

甘肅武威市市委副書記、政法委書記趙立新，武威市委常委、常務副市長王國斌，以及武威軍分區副司令員吳衝，周日（21日）代表該市市委和市政府，專程前往新疆烏魯木齊探望祁發寶一家，據指祁夫婦均祖籍武威。報道稱，目前祁已出院，身體康復情況良好。

據該報道指，祁在向慰問團介紹自己的受傷情況時，一隻手指着自己的頭，另一隻手則拿着一個3D打印的顱骨模型，上面有較大面積的缺損。照片中，祁頭部的傷痕仍清晰可見。有網民看見該顱骨模型後均表震驚，又留言稱“可見當時受了多重的傷”、“顱骨碎了這麼一大塊還能活下來真是戰神再世”。

該報道稱，中國軍媒上周五（19日）公開去年中印衝突畫面，中央軍委證實解放軍5名軍官士兵傷亡，其後有南京網紅涉發布詆毀貶損他們的言論而被拘。北京上周六（20日）再有網民發布同類惡意言論，當晚被公安刑事拘留。

有民眾上周六向公安機關舉報指，有網民在微信群中，發布多條侮辱詆毀衞國戍邊英雄官兵的言論。警方迅速展開調查，當晚9時許查獲涉事28歲網民陳某強。陳男因涉嫌尋釁滋事罪被海淀公安分局依法刑事拘留。

另外，四川綿陽一名25歲楊姓男網民亦因詆毀衞國戍邊英雄官兵，周日（21日）到警署自首，被警方行拘7日。

經營熱門微博“辣筆小球”的南京男子仇子明，上周五（19日）亦因發布羞辱調侃陣亡士兵的言論，引起內地民眾及媒體炮轟。當地警方其後以涉嫌尋釁滋事罪將他刑事拘留，內媒估計法院審理後可能判處他3年監禁。

該報道說，內地日前向中印邊境衝突中傷亡的官兵頒授榮譽，惟多地網民發表侮辱詆毀衞國戍邊英雄的言論，先後被拘留。至周一（22日），貴州貴陽市及廣東茂名市均有警方通報，當地有民眾因發表不當詆毀言論，分別被拘留嚴懲。