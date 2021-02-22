中國放開生育政策？ 官民有分歧

中國東北三省可能率先試辦放開計畫生育引發各界熱議。港媒引述中國去年一項大型調查顯示，近5成3的受訪者贊成取消計畫生育。但專家認為，即使東北試辦及全國實施，也未必能提升生育率。有專家指，中國官方的各種刺激生育補救措施為時已晚，並應在1991年就停止計畫生育。同時，中國2020年的實際出生率比官方公布的還要低約20%，是清朝中葉以來最低。

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據中央社報道，放開計畫生育？中國官方態度轉趨保守民間多贊成。

有中國全國人大代表建議，東北三省可全面解除生育限制以解決人口減少問題。中國國家衛健委18日答覆，這一建議“很有參考價值”，指東北在深入研判對經濟社會的影響後，提出“全面生育政策”的試點方案。消息一出，引起中國社會熱烈討論。但中國國家衛健委隨後又發表聲明，指東北地區人口長期減少的原因是多方面的，“不是簡單放開生育政策就能解決的”，全面放開生育政策限制的觀點需要全面深入的研究論證。至於“東北地區將試點放開生育限制”、“生育政策將全面放開”等推測，“不是答覆（全國人大代表）的本意”。

衛健委上述聲明立即引起外界揣測，認為中國官方對東北試辦乃至於全國取消計畫生育，改采保留態度。

該報道引據香港01消息，中國中山大學2020年發表的調查顯示，在1萬4358名受訪者中，支持全面放開計畫生育政策者達52.93%，反對者18.81%，近1/3持中間態度。就年齡層來看，“90後”（1990至1999年出生者）支持全面放開生育政策的比重最低，僅40.91%，較“80後”少了10.27個百分點，更較“50後”及以前出生者低17.66個百分點。

這項調查還針對2307名屬“旺盛育齡期”（15至39歲）的女性作調查分析。結果顯示，支持全面放開生育政策者僅45.38%，低於整體受訪者。若就城鄉差異來看，15至39歲的城市女性傾向於政策放開，但同齡的農村女性反對比例相對較高。

中國社科院人口與勞動經濟研究所副研究員楊舸日前發表文章說指，當前生育率下降的核心原因是“生育意願的低迷”，人們理性生育意願下的子女數已低於政策允許數，即便完全放開生育限制，生育率也未必回升”。

該報道引據自由亞洲電台採訪美國威斯康辛大學研究員、“大國空巢”作者易富賢認為，人口政策、計畫生育是基本國策，怎麼可能試點。“單獨二孩”就試點失敗，“全面二孩”也失敗了，如果再在東北試點就是大笑話。易富賢感嘆，中國官方的各種刺激生育補救措施為時已晚，並應在1991年就停止計畫生育。同時，中國2020年的實際出生率比官方公布的還要低約20%，是清朝中葉以來最低。