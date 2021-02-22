中國稱去年抓回外逃貪官1421人

中國官方今天通報指“天網2020”行動共追回外逃人員1421人，其中“紅通人員”28人，監察對象314人，追回贓款29.5億元人民幣。消息沒有提及中國外逃貪官總數以及攜帶資財外逃的數額。

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中國“天網2020”追回外逃人員1421人。據聯合早報今天引述中國官方消息報道稱，雖受疫情等不利因素嚴重影響，中國去年追回外逃人員總數仍創2014年中央追逃辦成立以來第二好成績，僅次於2019年；追贓數額與2014年以來的平均值基本持平。

作為“天網2020”行動的組成部分，中共紀委國家監委牽頭開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動，緊盯未歸案“百名紅通人員”，把近五年內出逃、縣處級以上、涉案金額較大、民眾反映強烈的職務犯罪外逃人員納入掛牌督辦範圍。

該報道說，去年3月外逃、涉案金額巨大的“紅通人員”胡亦品、強濤從中國國外緝捕歸案，原鐵道部運輸局調研員海濤、中石化財務公司原出納程宣、青島市李滄區上王埠社區原黨支部書記曲志林等一批重要外逃職務犯罪嫌疑人被追回。此外，中國國家監委分別向塞浦路斯、新加坡、澳大利亞等國提出刑事司法協助請求，推動外方承認和執行中國法院沒收裁定。