中國買大麥：拒了澳大利亞的 多買了阿根廷的

去年因外交緊張關係，中國對澳洲大麥徵收80.5%的關稅。中國在與傳統的最大供應國澳洲的長期外交僵局中，將目光投向了別處。阿根廷對中國的大麥出口勢將在2021年飆升至創紀錄的100萬噸

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據路透社今天報道說，中澳不睦，今年阿根廷對中國大麥出口料創紀錄高位100萬噸。阿根廷對中國的大麥出口勢將在2021年飆升至創紀錄的100萬噸。阿根廷和中國的業內人士透露，如今這一銷售熱潮凸顯出阿根廷這個南美糧食大國正在彌補上述關稅造成的供應缺口。

向阿根廷農業部提交的出口報關單顯示，今年迄今已出口大麥110萬噸，貿易商表示，這些大麥幾乎全部銷往了全球第二大經濟體中國。一名中國的消息人士表示，預計2021年阿根廷至少向中國出口90萬噸大麥，實際數量可能更高。

據路透社說，從中國對大麥的需求中受益的其他國家還包括法國、加拿大和烏克蘭。