兩會快來了 北京啟動嚴維穩

中國全國兩會3月初將在北京舉行，由於屆逢中共創黨百年，當局加強維穩，中國國家郵政局近期已發出通知，要求從2月25日至兩會閉幕次日期間，對進京郵件快遞全面“二次安檢”。按官方宣布，第13屆中國人民政治協商會議全國委員會、全國人民代表大會四次會議（全國兩會）將分別於3月4日、5日召開。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，中國兩會維穩啟動，進北京郵件將二次安檢。據中國國家郵政局今天在微信公眾號作上述公告，並表示由於今年兩會在中共建黨100周年和“十四五規畫”開局之年召開，期間必須確實增強寄遞管道安全服務保障工作。公告稱，從2月25日至兩會閉幕次日期間，北京市郵政管理局要部署企業在處理中心對進京郵件快遞全面實行投遞前“二次安檢”，無安檢標識的郵件快遞一律退回，不予中轉投遞。

這份公告要求，北京郵政局要及時梳理並報告“二次安檢”中發現違規收寄禁寄物品情況，向相關郵政管理部門移送案件線索；各級郵政管理部門要確實加大全國兩會期間安全監管執法檢查力度，依法從重從快辦理行政處罰案件，嚴厲查處企業違反寄遞安全“三項制度”行為。

公告並稱，要確實維護基層網絡穩定和快遞員權益，加大執法檢查和責任追究力度。北京、天津、河北、山西、內蒙古、山東、遼寧省（區、市）郵政管理局要加強資訊互通和協調聯動，着力構築環京寄遞安全“護城河”防線。公告也提到，各級郵政管理部門要加強應急值守和資訊報告工作，2月25日至會議閉幕次日期間實行24小時值班和主管帶班制度。