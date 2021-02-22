小學年年六四祈禱憂犯國安猶豫取消

隨去年實施港區國安法及今年落實港區國安法行政和教育指引（指引），當局在學校行政、教學及活動上羅列多條守則，列明校園禁止政治宣傳及危害國家安全的行為和活動，但未有訂明哪些活動屬上述所指。校園忽然紅線處處，有學校多年來堅持為六四死難者祈禱，雖已訂於行事曆，現亦就是否如期舉行猶豫未決；支聯會以往會獲邀到校講述六四事件，隨指引推出，該會表示已不敢對學校渠道抱太大期望，“相信寒蟬效應已經產生”。

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月初出爐的指引，對從辦學團體到校內由上而下的各級人員等均列出多項要求，包括“涉及國家安全的議題沒有爭辯或妥協的空間”、又稱學校如需邀請校外人或團體參與舉辦學校活動應審慎選擇，確保獲邀者符合校方要求，而有關活動不會涉及危害國家安全的行為和活動。

根據明報報道，有不具名的小學多年來都為六四死難者祈禱，祈禱會上教師簡述史實，如事件因由、政府反應、死傷人數等，但不會就事件下定論或提及平反等，不過領禱時會提到“希望天父令中國變得更開明、更有言論自由和體恤人民訴求，盼學生能祈求中國變得愈來愈好”。

該校校長郭超群表示，隨國安法實施，最近半年來一直與辦學團體及校監商討，亦有查詢法律顧問，祈禱會是否會觸犯法例。他引述法律顧問稱，要視乎祈禱會背後理念及帶出的意思，“中國有件事件，我們祈禱，理論上okay……如再有其他事發生，會跌入灰色地帶”。

郭校長說，暫時有兩個做法：一是直接取消祈禱會，另一做法則只作數分鐘簡單祈禱，不另外簡述事件，但坦言“好難做”，“就算做個簡單的祈禱，校長又怎發言呢？負責的宗教主任又如何表達呢？”而新入學低年級的學生亦會不明白活動目的。

他說，該校一直以來都不忌諱政治事件，“幾任校長都把社會事件借天父眷顧讓同學知道，一起去祈禱……學校這麼多年風風雨雨都這樣，北京奧運一起支持，汶川大地震一起祈禱”，稱如祈禱取消，就學校精神承傳上是有點遺憾，會諮詢教師、家長及教育局等意見再作決定。

明報曾向教育局查詢學校於現行國安教育指引下，是否仍可以舉辦六四悼念活動，局方沒正面回覆，只稱學校是學生學習的地方，無論指引實施與否，學校均有責任妥善安排學生學習活動。

支聯會以往會受邀到校舉辦講座，講及六四事件。據支聯會秘書處回覆，2018年有一間中學邀請支聯會向全校學生簡介六四事件及意義；2019年以“天安門母親運動”名義到一間中學介紹“天安門母親的六四”，而2020年因應疫情，並無收到學校邀請。

支聯會副主席、教育及青年部召集人何俊仁稱，近年已甚少收到學校邀請，“老師、學校都怕麻煩，不敢對學校渠道太大期望”，稱隨當局發出國安教育指引，相信寒蟬效應已產生，教師不敢帶學生參加支聯會活動、參觀六四紀念館，更遑論出席燭光集會，因此支聯會目前主要使用社交媒體，講及歷史及時事題目，如果學生有興趣，可以自行參加該會活動。

愛國學校、創知中學校長黃晶榕稱，學校過往沒有主動於課堂或學校活動上和學生討論六四相關問題，但以往每當六四前後都有學生主動問起，強調教師不會迴避，會開放與學生討論，並提供更多角度讓學生思考。國安法實施後，做法亦一如既往。他認為，認識歷史事件本身沒有問題，惟從過往情況看來，不少人談及六四時均只以單一的反華觀點論述，播下仇恨種子，對學生而言並不合適。