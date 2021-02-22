拜登如何對華？王毅稱大門是開的 崔天凱說台港疆藏不準碰

中國國務委員兼外交部長王毅周一表示，希望美國新一屆政府能夠摒棄各種偏見，避免無端猜忌，推動對華政策回歸理性，當前中美雙方應坦誠對話，準確把握彼此的政策意圖，中方同美方進行對話的大門始終敞開。中國駐美大使崔天凱今天則稱，在台灣、涉港涉疆涉藏等涉及中國主權和領土完整的問題上，中方沒有退讓餘地，必須堅守紅線。

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中國官方今天召開新一屆“藍廳論壇”會議。中國國務委員兼外交部長王毅在“藍廳論壇”發表中美關係講話。中國外交部官方文字介紹說，“藍廳論壇”是中國外交部創建的政府、企業、學界、媒體及公眾等中外各界溝通交流的平台，旨在為社會各界就中國外交政策等共同關心的問題進行討論建立新渠道。論壇取名於活動舉辦地外交部南樓“藍廳”。

王毅在“藍廳論壇”上致辭並稱，當前形勢下中美可以由易到難積極互動、積累善意，中國將繼續採取有力措施改善中國的營商環境，同時也希望美方儘快調整政策，放棄對中國產品徵收不合理關稅，並儘快解除對中方教育、文化、新聞、僑務等團體在美活動的各種限制。

據王毅說，“（中美元首）這次極為重要的通話為處於十字路口的中美關係指明了方向。”據王毅指出，“今天，中美關係要撥亂反正，重回正軌，首先需要打破由各種對華錯誤認知而人為砌起的高牆，真正客觀準確地了解中國、認識中國、讀懂中國。”王毅稱。

據王毅表示，中國無意輸出意識形態，不做顛覆任何國家政權的事情，中國也從不幹涉美國內政，無意挑戰或取代美國，“中美作為兩個大國，首先應該做好自己的事情。”據王毅同時強調，推動中美關係重回正軌首先要相互尊重，不幹涉彼此內政，還應加強對話、妥善管控矛盾分歧，不能任由分歧定義兩國的關係。

路透社說，時值中國農曆除夕的2月11日，中美兩國元首在拜登就任總統後首次通話，通話持續兩個小時。中國國家主席習近平指出，中美對抗對兩國和世界“肯定是一場災難”；中美雙方應重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。

路透社報道稱，中國駐美大使崔天凱周一稱，在台灣、涉港涉疆涉藏等涉及中國主權和領土完整的問題上，中方沒有退讓餘地，必須堅守紅線。

崔天凱也在“藍廳論壇”講話，稱“（中美）雙方要坦誠溝通，明確政策邊界，從而有效管控分歧、聚焦合作，有問題可以拿到桌面上來談。首先是問題性質要分清，政策邊界要明確，紅線要畫出來。”