移民加拿大已8年為了拯救港人Aileen出盡法寶

“港版國安法”令各國為港人趟開移民大門，每道門、每艘艇也是血汗換來的結果。有份在背後為港人奔走、88年移居加拿大的港人Aileen Calverley接受蘋果日報訪問時透露，香港問題最初登不上國際舞台，直至中大、理大兩場重要戰役，始令多國目光投向香港予以支援。她寄語港人離鄉後積極融入當地社會，在異地投票甚至參選做議員，儘力為香港族群說話。

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Aileen憶述最初的爭取工作，凡事起頭難：“很多（英）議員太年輕，不知道什麼是BNO。”結果他們將爭取起點由資歷較深的英國上議院議員開始，幸獲香港監察贊助人Lord Paddy Ashdown、Lord David Alton及末代港督彭定康落力支持，她引述Ashdown曾指香港若到了不宜居住的一天。

但外國最初對港關注度明顯不高，她舉例指，香港監察2018年曾到聯合國邀請不同國家關注香港，慘吃閉門羹：“有北歐國家，我哋請佢講發言時可否提香港，但佢話：『每個國家得45秒講嘢，你想我講香港？但我哋要講維吾爾族、西藏喎。』嗰一刻，我哋都低頭冇嘢講。”

2019年3月，特區政府正強推《逃犯條例》修訂，一場風暴正在形成。香港監察當時在英國國會辦了一場BNO研討會，與會的國會入境事務委員會委員Steve Double覺得BNO持有人有權移英，更與Lord Alton合力把BNO問題由國會帶到政府，要政府回應，而香港問題亦登上國際議程，爭取BNO visa過程極速推進。

同年香港發生的中大及理大圍城事件，Aileen認為對外國理解香港問題起了“決定性”作用，她曾在理大圍城後返回加拿大呼籲議員幫忙，結果多達60位議員到其辦公室說想幫助香港。

一封信掃除BNO移英最大障礙

其實英國外交部一直擔心讓BNO移英會違反《中英聯合聲明》，最終靠一封信件開了綠燈。曾到英國爭取BNO平權的民主黨國際事務委員會主席劉慧卿稱，英外交部以前檢察總長高仕文08年一份論國籍的報告指，不可讓BNO入籍英國，否則違反《聲明》，直至高仕文去年初向內政部發信澄清指言論被錯誤引述後，始掃除障礙。

劉更透露，前外相聶偉敬曾向她指，從未見過有英國人認為英方對香港沒有責任，更引述有保守黨成員指“（首相）約翰遜話要讓BNO持有人移英”。

2020年的4、5月，“港版國安法”如箭在弦，香港形勢轉差，Aileen指當時已肯定英國政府一定有相應計畫回應：“內政部其實好同情香港人，前任部長Javid（賈偉德），現任嘅Patel（彭黛玲）兩個都好想幫，新一代議員有歉意，心理上認為有道義要幫香港人，認為香港曾經系英國殖民地，而家就被打壓。”

除了英國，香港監察亦親訪不同國家的議員，希望對方能為港人提供救生艇。她憶述德國對此十分熱心，最初還說可以“收曬14萬（2019年持有效BNO的人數）”，但最大問題是港人不懂德文、德文也難學，即使德國接收港人，可預計申請人數也不多。

由於英國BNO VISA未能令1997年後出世的年輕人直接受惠，他們便向加拿大和澳洲建議，由兩國集中幫助未有BNO的年輕人。澳洲去年7月公布，正身處澳洲的簽證持有人逗留期限延長5年外，未來的申請者包括學生簽證及臨時工作簽證，逗留期限亦增至5年，住滿後可申請永久居留，計畫至今只有約2,000人申請，反應不算踴躍。加拿大的計畫更寬鬆，容許過去5年大專及大學畢業生申請，不設年齡上限。

“不可以圍只是在China Town、Hong Kong Town”

Aileen指，以往港人被外國認定經濟掛帥，追捧中環價值；反修例運動後，外國欣賞香港年輕人勇敢爭取自由、民主、公義：“我們接觸不到同議員和何同國家，包括英國、德國同埋加拿大，系驚嘆同欣賞香港嘅年輕人，覺得他們有很高質素。”

她呼籲移民港人在異鄉要積極融入社會，更要參政：“你起碼要投票，日後可以去做區議員，好似加拿大有好多香港人做區議員，現在有人做國會議員，為香港族群喺外面為香港發聲，唔可以圍埋喺China Town、Hong Kong Town ，否則你唔會有任何力量。”

英國政府上月開始接受BNO visa申請，BNO持有人周二（23日）起更可透過手機應用程式申請，毋須親自到簽證申請中心。港人可以BNO取得居留權，與Aileen Calverley及其餘四位英國及德國人於2017年創立、關注香港人權的“香港監察（Hong Kong Watch）”一直推動不無關係。

Aileen憶述最初的爭取工作，凡事起頭難：“好多（英）議員太年輕，唔知咩叫做BNO。”結果他們將爭取起點由資歷較深的英國上議院議員開始，幸獲香港監察贊助人Lord Paddy Ashdown、Lord David Alton及末代港督彭定康落力支持，她引述Ashdown曾指香港若到了不宜居住的一天，“我們就給BNO過翻轉過來”。

但外國最初對港關注度明顯不高，她舉例指，香港監察2018年曾到聯合國邀請不同國家關注香港，慘吃閉門羹：“有北歐國家，我哋請佢講發言時可否提香港，但佢話：『每個國家得45秒講嘢，你想我講香港？但我哋要講維吾爾族、西藏喎。』嗰一刻，我哋都低頭冇嘢講。”

2019年3月，特區政府正強推《逃犯條例》修訂，一場風暴正在形成。香港監察當時在英國國會辦了一場BNO研討會，與會的國會入境事務委員會委員Steve Double覺得BNO持有人有權移英，更與Lord Alton合力把BNO問題由國會帶到政府，要政府回應，而香港問題亦登上國際議程，爭取BNO visa過程極速推進。