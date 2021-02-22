美媒稱新證據顯示發現首個確診病例前 新冠病毒可能已在中國傳播

來自中國的新證據證實了流行病學家長期以來的疑惑：新冠病毒可能從2019年11月開始在武漢地區傳播而未被察覺，到12月疫情才在整個城市多點暴發。

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據華爾街日報今天報道說，新證據顯示發現首個確診病例前，新冠病毒可能已在中國傳播。世界衛生組織研究人員表示，中國當局找出了2019年12月起在武漢地區出現的174例確診病例，這足以說明輕度、無癥狀或其他未被發現的病例數要比之前認為的多很多。

根據WHO調查人員在對中國進行的為期四周的溯源考察期間收集到的信息，174個病例中的許多例與最初被認為是疫情源頭的市場沒有已知的聯繫。WHO專家組成員表示，中國政府未向專家組提供這些病例和更早潛在病例的原始數據。

WHO調查人員稱，在檢查2019年12月的13個病毒基因序列時，中國政府發現與這個市場有關的病例存在相似的基因序列，但與該市場無關聯病例的基因序列略有不同。

該報稍早報道，據WHO調查人員稱，2019年底武漢首次發現新冠病例之前的兩個月里，中國中部地區約有90人因類似新冠肺炎的癥狀而住院。他們已敦促中方進行進一步檢測。

據世界衛生組織調查人員稱，2019年底武漢首次發現新冠病例之前的兩個月里，中國中部地區約有90人因類似新冠肺炎的癥狀而住院。他們表示，將向中國政府施壓，要求允許進行進一步的檢測，以確定新冠病毒是否比已知時間更早就已開始傳播。

根據調查人員的說法，過去兩個月，中國政府有關部門對其中約三分之二的患者進行了抗體檢測，並表示沒有發現感染該病毒的痕跡。但調查疫情起源的WHO團隊成員表示，任何抗體都可能已在拖延期間消退到無法檢測到的水平。

帶領WHO上述團隊的食品安全科學家安巴雷克(Peter Ben Embarek)說：“需要進一步的研究。”該團隊已結束了對中國為期四周的訪問。

WHO團隊的成員表示，他們敦促中國對2019年秋季在湖北周邊收集的血液樣本進行更廣泛的檢測，以尋找有關新冠病毒首次傳播時間的證據。武漢地處湖北。WHO調查人員稱，中國當局表示自身還沒有獲得必要的權限來測試樣本。其中許多樣本保存在血庫中。

據華爾街日報稍早的報道稱，世界衛生組織的調查人員表示，中國當局拒絕向他們提供早期新冠病例的原始個性化數據，而這些數據可能幫助他們確定新冠病毒最初在中國開始傳播的方式和時間。

世界衛生組織的調查人員表示，中國當局拒絕向他們提供早期新冠病例的原始個性化數據，而這些數據可能幫助他們確定新冠病毒最初在中國開始傳播的方式和時間。這些調查人員稱，由於缺乏數據細節，雙方發生了激烈爭論。

中國當局拒絕提供的是2019年12月武漢疫情爆發初期確診的174例新冠病例的原始個性化數據。這些調查人員是WHO一個小組的成員，這個小組本周在中國完成了為期一個月的疫情溯源調查。

該WHO小組成員說，中國官員和科學家提供了他們自己對這些病例數據的廣泛總結和分析。中方還提供了對武漢確定爆發疫情前幾個月的醫療記錄進行回顧性研究的彙總數據和分析，稱他們沒有發現病毒的蹤跡。

但該小組成員說，中方不允許他們查看這些回顧性研究的原始基礎數據，而這些原始數據可以讓他們自行分析新冠病毒在中國開始傳播的時間究竟有多早以及範圍有多大。該小組成員說，WHO成員國通常會配合WHO調查提供這類數據。