美軍頻擾南海之際台灣強化太平島防務工程26日開標

就在美國第七艦隊日前發布新聞，宣稱美國軍艦在南海行使「自由航行權」，是要挑戰中國大陸、越南和台灣的主張之後，台灣的蔡英文政府雖然口頭上支持美國在南海的作為，實際上武裝太平島的行動並沒有停止，一項港口浚深及碼頭整修工程即將在本月26日開標，預計2023年底前完工，屆時台灣四千噸以上的艦艇將可以停靠太平島。

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近來美國軍艦頻繁通過南中國海，第七艦隊17日更引用「聯合國海洋法公約」，宣稱美國軍艦在南海行使自由航行權，是要挑戰中國、越南和台灣的主張。理由是，三國要求無害通過的船隻，必須事先知會或申請。

而台灣總統蔡英文本月9日曾表示：「美軍機艦近期多次執行自由航行任務，是展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度」，顯然她並不反對美國軍艦近期在南海的作為。

不過台灣對太平島增強防務的行動並沒有停止，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」計畫在去年12月通過預算，將動支新台幣16億5千萬元，浚深太平島的港口及航道，並整修碼頭，要讓四千噸以上艦艇能停靠太平島，同時能長駐配備機炮的一百噸巡防艇。全案將趕在蔡英文卸任前完成。

其中，一百噸級巡防艇避台強化工程，包括直立式與斜坡式護岸共160公尺、內堤共150公尺、既有東堤結構強化150公尺、防涌閘門一座、浚挖土石5萬4千立方等；四千噸級巡防艦港側航道加深工程，則需浚挖3萬3千立方海砂；碼頭附屬設施則包含碼頭鋪面、大船系靠設施的強化、油電設施及助導航設施等。

另外，台灣海巡署今年巡弋南沙群島的「碧海項目」也將照常實施，預計派出艦艇在南海巡弋12天，象徵對主權的維護；空軍近期也規畫了「聯平操演」，在武裝特戰官兵隨機下，C-130運輸機將飛往太平島實施督訪。下個月，太平島也將有例行性環島火炮射擊操演。