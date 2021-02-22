習近平會見中國探月功臣 航天股罕未見大振反跌

中國國家主席習近平周一上午會見探月工程嫦娥五號任務參研參試人員代表並參觀月球樣品和探月工程成果展覽，充分肯定探月工程特別是嫦娥五號任務取得的成就。A股航天軍工板塊當日暫無反應，整體跟隨大盤下跌。兩家市值超過千億人民幣的公司--航發動力和中航沈飛分別以-8.39%和-7.93%領跌。

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據路透社今天報道稱，習近平會見中國探月工程人員代表，強調不斷推進航天事業創新發展。該報道引據新華社消息，中國國家主席習近平周一上午會見探月工程嫦娥五號任務參研參試人員代表並參觀月球樣品和探月工程成果展覽，充分肯定探月工程特別是嫦娥五號任務取得的成就。

習近平強調稱，“發揮新型舉國體制優勢，勇攀科技高峰，服務國家發展大局，一步一個腳印開啟星際探測新征程，不斷推進中國航天事業創新發展，為人類和平利用太空作出新的更大貢獻。”

據該報道說，A股航天軍工板塊當日暫無反應，整體跟隨大盤下跌。兩家市值超過千億人民幣的公司--航發動力和中航沈飛分別以-8.39%和-7.93%領跌。路透社說，因投資人憂心股票高估值及政策收緊風險，中國滬深300指數在上周觸及紀錄高位後，周一滬深300指數挫跌3.14%，創2020年7月24日以來單日最大跌幅，收報5,597.33點。滬綜指跌1.45%至3,642.44點。創業板指數收跌4.47%。