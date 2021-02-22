習近平要求學好黨史深意何在

中共今年最重大任務，慶祝百年建黨大慶 ! 中共總書記習近平2月20日拉開慶典序幕，他在“黨史學習教育動員大會“上叮囑全黨學好黨史，不可虛無主義。習近平為什麼要這樣說？難道黨內人心浮動？

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習近平要求“正確認識和科學評價黨史上的重大事件、重要會議、重要人物”。新華社發表“習近平在動員大會上首提‘黨史觀’有深意“評論。這家中共最高層的傳聲筒報道稱，”這是總書記首次公開提出‘樹立正確黨史觀’這一重要論述“。

原來要旨在於“要旗幟鮮明反對歷史虛無主義“，反對抹黑黨的歷史英烈。新華社稱習近平多次強調：”我們不是歷史虛無主義者，也不傻文化虛無主義者，不能數典忘祖、妄自菲薄“。什麼叫做歷史虛無主義， “一段時間以來，一些人以“重新評價”的幌子，以“史料鉤沉”的借口，試圖歪曲歷史、割裂源流，否定黨史的主流和本質；有的以庸俗、低俗、媚俗的手段來塗抹歷史人物與事件，醜化黨的領袖，對劉胡蘭、董存瑞、黃繼光、邱少雲、雷鋒等英模人物進行“戲說”“惡搞”，對一些早有定論的漢奸、反動派、賣國賊等搞所謂“重新評價”“翻案”，企圖解構崇高、詆毀英烈。“

自從習近平提出反對歷史虛無主義以來，網上出現了不少詰問，首先一個問題就是中共黨史經得起歷史考驗嗎？

有人舉例，中共至今堅持“中國共產黨在全民族抗戰中發揮了中流砥柱作用”，但對國軍幾百萬正規軍承負正面戰場，僅高級將領犧牲100多人，對共軍在延安等大後方積蓄力量，只能從事零星游擊戰，只有兩名將軍犧牲的歷史事實隻字不提。

中共建政後發生的幾起重大的轟動全球的歷史性事件，對中共黨史的記述，海內外都有許多質疑。五十年代末六十年代初那場大饑餓，中共當局一直表述為“三年自然災害時期“，後來又稱作”三年困難時期“，但研究者指出，那場災難是毛澤東五八年發動”大躍進“，“趕英超美”，人人大鍊鋼鐵，吃大鍋飯，造成田園荒廢的一場驚天動地的人禍。關於那次人禍死亡的人數，美國人口學家朱迪絲·班尼斯特1987年在其著作《變化中的中國人口》一書中估算非正常死亡人數在3000萬人左右。前新華社記者楊繼繩在『墓碑』一書指出，中國在所謂的“三年自然災害事情餓死了3600萬人“。中共至今無意恢復歷史真相，『墓碑』仍然是禁書。

中共高層內鬥引發出一場文化大革命，1981年中共11屆六中全會『關於建國以來黨的若干歷史問題的決議』給文革的定性是：“一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂”，為什麼不直接承認這是毛澤東發動的旨在剷除黨內異己力量的運動呢，至於說這場運動被反革命集團利用，有人問，所謂反革命集團指的是毛的副手林彪以及包括毛的妻子江青在內的“四人幫“，與其說他們利用毛澤東，只能是毛澤東利用了他們的忠誠。

決議雖然指出毛澤東的“錯誤“，但最後仍然按照鄧小平的旨意，把毛的罪過定性為”功大於過”，一場差不多讓中國社會崩潰數百萬無辜的人死去的瘋狂運動就這樣被輕描淡寫，更嚴重的是，習近平上台後，2013年提出：不能用後30年否定前30年，也不能用前30年否定後30年，混淆改革前後兩個時代，談論文革成了禁區。

就這樣，對文革的表述越來越荒謬， 2018年中國教育部推出的歷史教科書不僅刪除了舊版教科書中“20世紀60年代，毛澤東錯誤地認為，黨中央出了修正主義，黨和國家面臨著資本主義復辟的危險”中的“錯誤”二字和“黨中央出了修正主義”的表述，而且還將文革作為第6課《艱辛探索與建設成就》下面的一個專題講述，歸入“艱辛探索”行列。

可能遭遇的反對聲浪太大？2000年九月多家中國媒體報道說，最新版歷史教科書又恢復了中共十一屆六中全會的定調。

1989年中國爆發的民主運動，最後遭當局屠殺，當局一直不願給出一個多少人遇害的數字，把一場舉世公認的屠殺描述成是一場“風波”。

有網民問：“到底是誰在搞虛無主義，你懂的”。

還有人懷疑：“中共中央決定今年在全黨開展中共黨史學習教育。2月20日，在京召開動員大會，習近平在會上強調，全黨同志要做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行，學黨史、悟思想、辦實事、開新局，以優異成績迎接建黨一百周年。 新一波大規模地灌輸偽造黨史的熱潮開場了！”

要讓中共黨史變成信史，困難看來很大。