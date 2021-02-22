華為擬南泥灣精神臉部識別高科技養豬引興趣

中國電信龍頭華為已遭美國制裁，除了不能使用GMS服務外，甚至連含有美國技術的半導體產品與服務都無法獲得，全球晶圓代工龍頭台積電也於2020年9月14日開始，不再供貨給華為。面對全球封殺的困境，華為創辦人任正非近日宣布，將生產自救的“南泥灣計畫”，聲稱要在6項領域中有所突破，其中一項是為豬農開發人工智能（AI）技術，推出“智慧養豬方案”。

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據聯合新聞網今天報道稱，豬也搞臉部辨識? 華為手機賣不動改養豬，推“南泥灣計畫”為豬農開發AI。

該報道今天綜合媒體消息，華為的智慧手機產能將在今年降低60%，因此華為正在找尋生存的方式，最近任正非宣布要在“煤炭、鋼鐵、音樂、智慧螢幕、PC電腦、平板”等不同領域有所突破，以及跨足到養豬的傳統產業。中國擁有全球最大的養豬產業，生產的豬佔了全球的一半，因此如果引入AI技術，監測病毒與追蹤豬只的分發路線，將可以幫助養豬業現代化。且臉部辨識技術也可用來辨識個別豬只，並且監測牠們的體重、飲食、運動、健康狀態。

該報道稱，華為公司表示，正在開發豬只的臉部辨識技術，上個月他們的系統因為能在人群中辨識維吾爾族人，而飽受到批評。

該報道指任正非說 :“我們不依靠手機也能存活”，華為開發的養豬系統，是他們公司從美國封殺以來，最新的一突破。任正非在9日於山西礦業的揭牌儀式上也表示，華為希望能夠結合ICT技術和煤炭技術，幫助煤炭行業進行數位化、智慧化轉型，實現“少人、安全、增效”的生產模式。他強調，華為不會拓寬業務領域，主要是拓寬電子系統、軟件運算等系統，來在各不同行業中使用。