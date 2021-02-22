中國富豪發現瑞士，中國人每年約有40-50人以這種方式移居瑞士，其中大部分在日內瓦州，其次是提契諾州，之後是沃州、楚格州和伯爾尼州。瑞士媒體稱，近幾年出現了一個新動向，越來越多的中國富人發現了這條通往瑞士的"捷徑"。過去4年，共有34名中國公民以這種方式來到瑞士。而相反來自俄羅斯的這類移民卻在逐漸減少。2017年以前每年來自俄羅斯的富豪最多，而自2018年以來，便很少有人來了。

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據瑞士新聞日前報道，越來越多中國富人購買瑞士居留證。中國遊客的身影在瑞士比比皆是，但是來定居的人目前依然鳳毛麟角。瑞士有一條鮮為人知的法律條款，為外國富豪移居瑞士打開了綠色通道。近幾年出現了一個新動向，越來越多的中國富人發現了這條通往瑞士的"捷徑"。過去4年，共有34名中國公民以這種方式來到瑞士。

瑞士是一個富足、安全的國度，但是外國人想要來瑞士定居卻絕非易事，但超級富豪卻有除外。瑞士《聯邦外籍人法》第30條，明確規定允許歐洲之外的外國人來瑞士定居，前提條件是必須足夠有錢。

來自歐洲以外的普通人要想走正規程序來瑞士工作生活，並非易事。他們憑藉高科技技能，可在瑞士獲得居留許可，而且就算是高科技人才，獲得居留證的人也不多，因為瑞士自2014年全民投票通過了反對大規模移民動議之後，政府限制了外國人進入瑞士的數額。

但富人卻可以有例外。根據法律第30條，能為州政府帶來重大財政收益的人，很容易獲得州政府特批。這意味着，只要有經濟實力就有可能在瑞士買到居留權。

據《每日導報》(Tagesanzeiger)報道，目前瑞士有352名這樣的特批移民，最多的俄羅斯人(86人)，其次是中國人(29人)，之後分別是沙特阿拉伯人(18人)，美國人(14人)和巴西人(13人)……關於這些特批移民的身份，屬於國家機密，許多州在被問及時，都會以稅收隱私和數據保護的理由，拒絕回答有關個人信息的問題。

據該報道，其實在這個領域瑞士並不是很知名的國家，甚至沒有很大魅力，因為要想得到這樣的居住資格，外國富豪必須每年至少在此居住半年以上；而且與他國相比，瑞士居留權的價位要高一些。

這些特批移民大多需要簽署一份所謂的“一次性付清稅務”協議，對於來自歐盟的人來說，年收入(毛)要在40萬瑞郎(約300萬人民幣)以上，而針對歐洲之外的移民，各州要求不一，比如弗里堡州要求最低年收入為50萬瑞郎、日內瓦為75萬瑞郎，沃州和楚格州都為100萬瑞士法郎。 按照這些年收入計算，這些外國富人每年要在瑞士居住地繳付的稅額，最低也要達到一個低額六位數字。這個數字其實並不高，因為來此定居的外國富豪中不乏億萬富翁。 但如果與移民其他國家比，這個數字就又顯得“大”了，葡萄牙、塞浦路斯和馬耳他都是知名的低價移民國。

據瑞士新聞說，儘管如此，日內瓦律師 Kenel說，對於越來越多中國富人選擇移居瑞士的趨勢並不感到吃驚，Kenel在接受《每日導報》採訪時說：“因為這些中國人想讓他們的孩子在瑞士上學，他們也很看重瑞士良好的醫療保障，尤其是在新冠疫情時期。”