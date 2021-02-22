YouTube下架近3000個頻道帳號 大多數涉及中國

《資訊安全雜誌》（Infosecurity Magazine）報導，YouTube已下架近3000個頻道及帳號，它們被視為中國及俄羅斯各自發揮影響力行動的一環。

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谷歌（Google）威脅分析小組（Threat Analysis Group，TAG）主管杭特利（Shane Huntley）指出，YouTube下架的2946個頻道中，絕大多數被視為中國發揮影響力行動的一部分。

他表示：“這些頻道大多上傳關於音樂、娛樂和生活方式的中文垃圾內容。一小部分上傳關於美國應對新冠疫情及政治歧見加劇的中英文內容。”

威脅分析小組本季迄今剩下的許多工作聚焦於俄羅斯，焦點包括YouTube3個頻道、2個帳號及1個行動裝置開發者帳號遭到下架。