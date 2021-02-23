中國疫苗稱無償援助53國售予27國

中國外交部發言人汪文斌今天說，中國目前正向53個有需求的國家，提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗無償援助。同時也正向27個願意購買中國疫苗的國家出口疫苗。

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據中央社今天報道稱，中國外交部下午舉行例行記者會，汪文斌在回答媒體提問時，表示中國目前正向53個有需求的國家，提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗無償援助。同時也正向27個願意購買中國疫苗的國家出口疫苗。

據汪文斌說，中方是最早承諾將疫苗作為“全球公共產品”的國家，並“克服自身困難”，正在向53個有需求的國家提供疫苗無償援助。他表示，根據目前掌握情況，中方向巴基斯坦、柬埔寨、老撾、赤道幾內亞、津巴布韋、蒙古、白俄羅斯等國援助的疫苗已經運抵。

據汪文斌提到，中方也正向27個願意購買中國疫苗的國家出口疫苗。目前，向塞爾維亞、匈牙利、秘魯、智利、墨西哥、哥倫比亞、摩洛哥、塞內加爾、阿聯、土耳其等國出口的疫苗已經運抵。

汪文斌說，上述國家絕大多數是開發中國家。中方希望所有有能力的國家攜起手來，共同為支持援助國際社會、特別是開發中國家戰勝疫情作出自己的積極貢獻。中方將在力所能及的範圍內繼續與各方開展疫苗合作，幫助國際社會早日戰勝疫情。據該報道，汪文斌22日曾針對中國向非洲國家提供疫苗表示，中國目前已向赤道幾內亞、津巴布韋援助疫苗，下一步將再向19個有需要的非洲國家提供援助。