中國非洲豬瘟傳｢病毒新變種｣

新冠肺炎肆虐全球之際，中國非洲豬瘟疫情也持續蔓延，甚至還出現病毒新變種。中國農業部大力則宣傳，受非洲豬瘟疫情影響的生豬存欄量到今年年中將完全恢復到正常水平，下半年豬肉供應有望恢復正常。不過外媒今（23）天揭露，中國非洲豬瘟疫情及其他致死性豬疾病的再度爆發，可能對中國生豬市場復蘇的前景構成威脅。

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據聯合新聞網今天引述消息報道說，中國再爆非洲豬瘟疫情｢病毒新變種｣難控制，彭博新聞指生豬市場前景堪憂。消息說，中國再度爆發的豬瘟疫情出現病毒新變種，已被證明不易被發現，且更難被控制。

據中國農業部22日宣稱，中國生豬存欄量去年11月底已恢復到2017年的9成，但《彭博》新聞引述北京農業諮詢公司金磚四國農業集團高級分析師林國髮指，中國北方較冷省份再度爆發非洲豬瘟疫情，導致當地農民在春節前宰殺了更多能繁殖的母豬。由於冬季異常寒冷，口蹄疫等病毒以及豬流行性腹瀉的爆發也更為兇猛，一些地區的生豬存欄量恢復可能會延遲，尤其是山東和河南河北的部分地區。

據Systematic, Strategic & Soft Consulting首席顧問Wang Zhong表示，這代表多達15％的生豬可能在冬季因疾病而死亡，生豬存欄量要完全恢復到非洲豬瘟疫情爆發前的水平，可能要到2022年下半年。他還指出，此次爆發的豬瘟疫情出現病毒新變種，已被證明不易被發現，且更難被控制。

該報道引據《路透社》消息，中國四大豬肉生產商之一“新希望六合”公司旗下數個農場中有超過1千多頭母豬及增肥的豬被染上了新的非洲豬瘟，新希望六合發現的2種新型非洲豬瘟病毒株基因正好與先前中國實驗室研發的失敗疫苗一樣，專家們紛紛警告，非法疫苗會造成養殖豬只的感染豬瘟，若此次新的豬瘟病毒蔓延，很可能大幅削減豬肉產量，進而讓中國糧食危機更加嚴重。