兩會在即 外媒關注中國或不設GDP目標

今年的全國兩會將在3月如期召開，昭示着中國已從疫情泥潭中成功抽身，社會經濟漸歸常態，路透社說，專家們普遍認為，疫情因素及中國正在弱化唯GDP至上，今年或許會參照去年做法不設GDP增長目標，而是通過就業、物價等其它綜合指標的設定，以實現“六穩”“六保”的經濟社會目標。

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據路透社報道，今年中國或不設GDP目標，政策不急轉彎下引導市場預期是大考驗。

今年1月底銀行間資金驟然吃緊令市場對中國央行貨幣政策轉向的憂慮瞬間高漲，突現中國金融市場的脆弱性可能遠超預期。今年的全國兩會將在3月如期召開，昭示着中國已從疫情泥潭中成功抽身，社會經濟漸歸常態，只是在不急轉彎的政策框架下，如何引導市場預期可能比設定年度的經濟發展目標更具挑戰性。

專家們普遍認為，疫情因素及中國正在弱化唯GDP至上，今年或許會參照去年做法不設GDP增長目標，而是通過就業、物價等其它綜合指標的設定，以實現“六穩”“六保”的經濟社會目標。積極財政政策下的赤字率或會收縮在3.5%左右，財政支出的有效性更需提升。

此外，還可以採取若干體現新發展理念的全局性指標，包括居民人均收入、物價水平、宏觀槓桿率、全要素生產率、單位GDP碳排放強度等。GDP指標還是要看的，但應該是預期性、結果性、後置性的。如果前述指標處在正常或好的區間，GDP增速就是適當的。

中國國家發改委副主任寧吉喆在此前解釋中國2020年沒有設定經濟增速目標時也提到，沒提經濟增速具體目標，不等於經濟增長不重要。要看到無論保民生、保就業，還是脫貧攻堅，都要有經濟增長支撐，要用改革開放的辦法穩就業、保民生、促消費，拉動市場、穩定增長。因此，雖然報告沒有直接提GDP增長目標，但經濟增長的內容已經融在其他經濟社會發展目標之中。

據路透社說，中國去年GDP總量過萬億元，GDP同比增長2.3%，是全球主要經濟體中唯一實現正增長的國家。2020年赤字率設定目標是3.6%以上。

儘管學界近幾年一直呼籲中國應取消GDP目標的設定，央行貨幣政策委員馬駿此前也撰文呼籲永久性取消GDP增長目標，但梳理各地召開的兩會後發布的數據看，不少省份將今年的經濟增長目標設定在6%以上。北京、上海、廣東、遼寧等地將2021年經濟增長目標設置在6%以上。此外，湖南把GDP增速設置在7%以上，雲南設置在8%以上，西藏為9%，湖北、海南今年經濟增長目標則設定在10%以上。

據該報道，中國國家信息中心的一位專家稱，中央可以不設全國的GDP增幅，但地方不能不設，一方面是地方經濟工作習慣了指標性考核並圍繞這一指標來確定其它的經濟社會發展目標，另一方面這也是對地方政府工作考核的量化指標，短期內估計很難取消。