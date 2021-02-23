回歸23年香港五大紀律部隊還能夠跟英國人那一套嗎？

香港回歸23年，包括警察在能的五大紀律部隊，一直都採用英式步操，但情況又能維持多久？香港01記者今日（22日）於黃竹坑香港警察學院發現有駐港解放軍人員提供中式步操儀仗培訓，可見香港警隊人員以約十人為一個小隊，由一至兩名解放軍教授中式步操。此外，記者亦發現有其他紀律部隊人員在場。

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消息證實警方邀請解放軍三軍儀仗隊教授中式步操，由警隊提供場地，五大紀律部隊人員皆有到場受訓，課程為期約兩周。據悉警方料日後會在某些場合或活動使用中式步操，至於會否全面採用則未有定案。

警隊人員以約10人為一組，由一至兩名解放軍指導。

過往警方一向學習英式步操，會派操練及槍械訓練督察到英軍儀仗學院接受訓練，然後回港培訓其他人員。於2016年底，警方曾邀4名英軍儀仗隊人員來港為警隊培訓，訓練50名警隊人員及7名其他紀律部隊人員步操，為期兩周。警方當時指因警隊一直沿用英軍儀仗標準，故暫無計畫邀請駐港解放軍為人員進行步操儀仗培訓。

這個安排隨着反修例事件及《港區國安法》實施後出現變化。去年8月，英國國防部突然下令禁止培訓香港警隊，當時警方解釋經評估染疫風險、行動人力資源承擔等因素，才主動決定暫緩海外訓練。至今日22日，更首見有駐港解放軍部隊人員在警察學院提供中式步操儀仗培訓。

消息指，由於有其他紀律部隊過往曾學習及表演中式步操，故警方亦希望於日後的表演中引入中式步操，遂邀解放軍為警隊培訓警察學院教官，日後再由教官會培訓其他人員。至於會否全面棄英改中則未有定案。此外，今日除了警隊外，消防處、入境處、懲教署及海關亦有派員到場受訓。《香港01》正就事件向保安局、警方及其他紀律部隊作查詢。

懲教署回覆查詢表示，署方正計畫分階段引入中式步操訓練。署方在較早時邀請駐港解放軍教授相關技巧。

近年陸續有紀律部隊及制服團隊表演中式步操。2018年網上流傳片段，入境處人員曾表演中式步操，當時入境處回覆傳媒查詢，指於升旗儀式及結業會操一貫以英式步操進行，曾於一些會操的表演環節中演示步操花式和其他步法。而2019年，中華人民共和國成立70周年及紀念五四運動100周年升旗禮上，亦有制服團隊首次採用中式步操表演，包括香港升旗隊總會、香港航空青年團、香港女童軍總會及香港交通安全隊。

中式步操及英式步操的分別主要在手腳的擺動。英式步操方面，邁步向前期間，雙手前後擺動時，向前擺的手臂需伸直至與肩膊高度成為水平線；中式步操在雙手擺動時則不用完全伸直至肩膊高度。而英式步操的腳步要求腳踭先觸地，然後再向前邁步；中式步操的又稱“鵝步”或“鵝行鴨步”，因邁步形態較鴨鵝走路，腳部向前踢起時會踢得較高，並要求整個腳掌用力着地。