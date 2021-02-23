夏寶龍傳在下月人大政協正式粉碎香港剩餘民主價值

盛傳北京即將在下月舉行的人大及政協兩會落刀“整頓”香港的選舉制度，中共官媒連日不斷放風為北京的閹割手段造勢。全國港澳研究會周一上午在北京舉行專題研討會，身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍席間會發表講話，是他去年2月上任以來首度開腔。在圍繞“愛國者治港”的發言中，夏寶龍強調有逼切性要完善選舉制度，阻亂港者入局，又指行政、立法、司法及重要法定機關負責人要由真正愛國者擔任，不能由反中亂港分子佔據。

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研討會今早9時至中午12時半舉行，以北京、香港和澳門三地視像連線方式進行。在北京，舉行研討會的國誼賓館上午8時開始有參加者陸續抵達，香港的人大、政協代表亦在今早到灣仔華潤大廈看直播。據了解，港澳辦副主任張曉明亦會出席，港澳研究中心主任王振民、身兼基本法委員會委員的人民大學法學院教授韓大元、中國人民大學台港澳研究中心主任齊鵬飛和全國港澳研究會副會長劉兆佳在會上先後發言。

港澳辦於今午約11時半發出夏寶龍研討會上的講話，5千多字的發言中，夏寶龍強調在香港特別行政區架構中，身處重要職位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者。中共正式剝奪部份港人政治權利，夏寶龍列舉“愛國者”的多項條件，指歇斯底里攻擊中央、公開宣揚港獨、在國際“唱衰”香港、要求外國制裁、觸犯國安法以及“攬炒派”，都不是愛國者。

而針對落實“愛國者治港”，夏指要有多項舉措，其中“最關鍵及逼切”的是完善相關制度，“特別是要抓住完善有關選舉制度”，提出五大要重點，包括嚴按憲法和基本法辦事，直言要進一步完善香港的選舉制度，堵塞法律漏洞：“既充分尊重公眾的民主權利，又切實維護國家主權、安全、發展利益；既尊重和保障香港依法享有的高度自治，又切實保障中央對香港的全面管治權；既保證各類選舉的公正、公平、公開，又切實有效地阻止反中亂港分子、國際反華勢力的政治代理人加入特區行政區行政機關”。

第二點是尊重中央的主權，夏強調選舉制度是香港政治制度及政治體制的重要組成部份，完善有關制度必須在中央的主權下進行，稱尊重中央的主權與尊重特區依法處理相關事務的權力並不矛盾，直言在完善有關制度過程中，中央必與港府深入溝通，預告北京出手在即；夏又指，香港選舉制度不能照搬或套用外國制度，須符合香港實際情況、有利於維護國家安全及保持香港長期繁榮穩定的選舉制度，就是最好的制度。

夏同時提及，必須落實行政主導體制，直指香港實行的是以行政長官為核心的行政主導體制，特首在特區架構及運作中處於主導和核心位置，明言“完善選舉制度，要多考慮如何改善行政與立法機關的關係，不斷提高特別行政區政府的施政效能，提升特區行政區的治理能力和水平，促進良政善治”，又指要多考處如何推動實踐定分止爭、凝聚共識，從而把各方力量凝聚到發展經濟、改善民生的首個要務。

最後夏強調，愛國者治港必須有健全的制度保障：“改善原有制度體系，拿出管用的辦法，確保特別行政區行政、立法、司法機構的組成人員及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任，重要職位在任何情況下都不能由反中亂港分子佔據”，相信政府即將推出的宣誓條例修訂，“公職人員”料涵蓋重要法定機構人員。

今天的研討會也有內地護法“放話”，北京航空航天大學法學院副教授田飛龍明言由夏寶龍的講話看出，“愛國者治港”的要求必須在今年稍後的選委會及立法會選舉，及明年的特首選舉落實，稱要透過在港修改和更新選舉制度落實，實現“一國兩制”的制度安全，他特別指出，香港的建制派、中間派及溫和理性反對派也要思考，中央拋出更清晰的要求下，如何成為愛國者？如何將政治忠誠和行為，及政治組織的綱領及參政的行為，與“愛國者治港”的標準和條件相對照，努力做“新世代一國兩制”下的“新香港政治人”。

身兼全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民則指，夏寶龍的講話是要對一國兩制中選舉制度出現的重要問題“對症下藥”，稱全面落實愛國者治港不只是政治要求，更要體現於法律中。他聲稱，香港社會對修改選舉制度有呼聲，中央聽到並積極回應，重申愛國者治港要求由來已久，只是過往落實未夠完善。

林鄭22日接種疫苗後回應夏寶龍言論，稱“愛國者治港”非新事物，引述夏寶龍也明言是“老調重彈”，認同近年香港發生“一些事”，故有必要講清楚原則。她反問，若“治港人才”非保護國家利益，如何確保一國兩制？強調“治港人才”不止行政長官，還包括官員、公務員、立法會議員、司法機關的法官及負責地方事務的區議員等，她強調政治體制是中央事權，港府會尊重中央的主導權及決定。

至於是否要趕及原定9月舉行的新一屆立法會選舉前完成所謂“改革”，林鄭只稱現時未有清晰時間表，但不排除如有需要會趕在選舉前完成，聲稱相關“改革”非針對個別派別，而是針對“鼓吹港獨”、“忘記自己祖宗，唔知自己系中國人，勾結外國勢力，破壞香港，甚至鼓吹制裁”人士。

港澳辦於今午約11時半發出夏寶龍研討會上的講話，5千多字的發言中，夏寶龍強調在香港特別行政區架構中，身處重要職位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者。中共正式剝奪部份港人政治權利，夏寶龍列舉“愛國者”的多項條件，指歇斯底里攻擊中央、公開宣揚港獨、在國際“唱衰”香港、要求外國制裁、觸犯國安法以及“攬炒派”，都不是愛國者。

而針對落實“愛國者治港”，夏指要有多項舉措，其中“最關鍵及逼切”的是完善相關制度，“特別是要抓住完善有關選舉制度”，提出五大要重點，包括嚴按憲法和基本法辦事，直言要進一步完善香港的選舉制度，堵塞法律漏洞：“既充分尊重公眾的民主權利，又切實維護國家主權、安全、發展利益；既尊重和保障香港依法享有的高度自治，又切實保障中央對香港的全面管治權；既保證各類選舉的公正、公平、公開，又切實有效地阻止反中亂港分子、國際反華勢力的政治代理人加入特區行政區行政機關”。

第二點是尊重中央的主權，夏強調選舉制度是香港政治制度及政治體制的重要組成部份，完善有關制度必須在中央的主權下進行，稱尊重中央的主權與尊重特區依法處理相關事務的權力並不矛盾，直言在完善有關制度過程中，中央必與港府深入溝通，預告北京出手在即；夏又指，香港選舉制度不能照搬或套用外國制度，須符合香港實際情況、有利於維護國家安全及保持香港長期繁榮穩定的選舉制度，就是最好的制度。

夏同時提及，必須落實行政主導體制，直指香港實行的是以行政長官為核心的行政主導體制，特首在特區架構及運作中處於主導和核心位置，明言“完善選舉制度，要多考慮如何改善行政與立法機關的關係，不斷提高特別行政區政府的施政效能，提升特區行政區的治理能力和水平，促進良政善治”，又指要多考處如何推動實踐定分止爭、凝聚共識，從而把各方力量凝聚到發展經濟、改善民生的首個要務。

最後夏強調，愛國者治港必須有健全的制度保障：“改善原有制度體系，拿出管用的辦法，確保特別行政區行政、立法、司法機構的組成人員及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任，重要職位在任何情況下都不能由反中亂港分子佔據”，相信政府即將推出的宣誓條例修訂，“公職人員”料涵蓋重要法定機構人員。

今天的研討會也有內地護法“放話”，北京航空航天大學法學院副教授田飛龍明言由夏寶龍的講話看出，“愛國者治港”的要求必須在今年稍後的選委會及立法會選舉，及明年的特首選舉落實，稱要透過在港修改和更新選舉制度落實，實現“一國兩制”的制度安全，他特別指出，香港的建制派、中間派及溫和理性反對派也要思考，中央拋出更清晰的要求下，如何成為愛國者？如何將政治忠誠和行為，及政治組織的綱領及參政的行為，與“愛國者治港”的標準和條件相對照，努力做“新世代一國兩制”下的“新香港政治人”。

身兼全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民則指，夏寶龍的講話是要對一國兩制中選舉制度出現的重要問題“對症下藥”，稱全面落實愛國者治港不只是政治要求，更要體現於法律中。他聲稱，香港社會對修改選舉制度有呼聲，中央聽到並積極回應，重申愛國者治港要求由來已久，只是過往落實未夠完善。