接受菅首相長子任職公司款待 總務省11人遭處分

對於日本首相菅義偉長子任職的廣電業務公司“東北新社”對日本總務省公務員進行款待的問題，日本總務省22日基本決定對接受款待的幹部等13人中11人作出懲戒處分等。他們涉嫌違反日本國家公務員倫理章程。

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菅義偉長子菅正剛任職於廣播公司東北新社。它是一家提供衛星廣播服務的公司，有廣播牌照，他們在業務上有很多在總務省的管轄之下，日本總務省持有批准放送許可的權限，因此輿論認為此種接待具有利害關係，這樣的接待從2016年起總計39次，菅義偉長子參加了21次，超過半數。

曾是總務審議官，現任內閣廣報官山田真貴子也接受了逾7萬日元的款待，官房長官加藤勝信表示她“違反了《國家公務員倫理法》”。

在各種款待活動中，公司方面有東北新社及獲得總務省衛星廣電業務批準的子公司社長及董事等參加，而對總務省方面接待的對象，以管轄廣播電視行政的信息流通行政局幹部為主要對象。菅義偉長子兼任“東北新社”分公司董事。

菅義偉首相在眾議院預算委員會上表示：與長子相關，做了違反了《國家公務員倫理法》的事情，我衷心表示道歉，十分對不起。

遭處分的總務省的11人，被認為是屬於國家公務員倫理準則中禁止的“接受有利害關係人士的款待”等。據人事院稱，該違反準則行為應處以減薪或警告的懲戒處分。

受款待的幹部等13人中，有兩人被認為不存在利害關係，因此並未遭到處分。