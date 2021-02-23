江澤民之孫江志成創立的中國私募股權公司博裕資本已悄遷離香港

華爾街日報今天引據知情人士透露，中國領先的私募股權投資公司博裕資本(Boyu Capital)的兩名聯合創始人已搬至新加坡，該公司的部分業務也已從香港總部遷至當地。該公司是由中國前國家主席江澤民的孫子江志成創立的。知情人士還說，博裕向新加坡傾斜的主要原因是擔心現年94歲的江澤民影響力下降，博裕的成功得益於他的支持。

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據華爾街日報今天報道稱，中國私募股權公司博裕資本聯席創始人設立新加坡辦公室。該公司由江澤民的孫子江志成創立。據知情人士透露，中國領先的私募股權投資公司博裕資本(Boyu Capital)的兩名聯合創始人已搬至新加坡，該公司的部分業務也已從香港總部遷至當地。

該報道引述上述知情人士說，博裕向東南亞城市國家新加坡傾斜的主要原因是擔心現年94歲的江澤民影響力下降，博裕的成功得益於他的支持。

這一遷移是從2019年底開始的，當時正逢中國領導人習近平採取措施遏制退休黨內元老的影響力並加強中央政府對香港的控制。

這些知情人士表示，與香港相比，新加坡讓博裕更加遠離北京當局可能進行的審查或不利行動。他們說，新加坡辦事處是博裕在中國以外的第一個辦事處，為該公司避開黨內政治鬥爭提供了潛在的避風港，並幫助該公司將業務從香港大本營實現多元化，香港的動蕩和北京方面鎮壓異見的措施已經動搖了香港的商業信心。

據中央社今天引述報道稱，江澤民孫憂整肅，“太子黨基金”部分業務移出香港。該報道引據華爾街日報消息，中共前總書記江澤民孫子江志成創立的“博裕資本”將部分業務轉移至新加坡，兩名高層也移居當地。知情人士指，此舉是擔憂江澤民影響力下降後，家人與盟友遭到整肅。

該報指引述多名知情人士表示，“博裕資本”（Boyu Capital）已將部分業務從香港的總部轉移到新加坡。而公司的聯合創辦人童小幪近期獲得新加坡的永久居留權，在當地一家同樣名為“博裕”的基金管理公司擔任首席執行官；另一名聯合創辦人張子欣據稱也已移居新加坡。

“博裕資本”2010年成立於香港，聯合創辦人除了江志成、童小幪和張子欣外，還有已逝的張雪征。“博裕資本”還獲得香港首富李嘉誠和新加坡淡馬錫控股（Temasek Holdings）的投資。

該報指，“博裕資本”被稱作“太子黨基金”，曾收購北京和上海機場免稅店的股權而備受矚目。

華爾街日報之前曾報道，“博裕資本”也是阿里巴巴集團旗下螞蟻集團的幕後投資者之一。報導指，螞蟻的股權結構複雜，由中國權貴所組成，其中一些人與對習近平陣營構成潛在挑戰的政治世家關係密切。

該報引述知情人士表示，與香港相比，新加坡更能讓“博裕資本”避開北京的審查或不利行動。新加坡分公司也能成為他們躲避中共黨內政治鬥爭的避風港。另外，香港“反送中”抗爭和北京目前收緊的治港政策，也動搖商界信心。在新加坡成立分公司，有助於“博裕資本”的多元化。

該報又引述一名中共黨內人士表示，習近平的權力集中，削弱了試圖確保既得利益的退休領導人影響力。他說，一旦退休領導人過世，可能進一步改變黨內權力格局，使他的盟友和家人更容易遭到整肅。此外，報道指“博裕資本”也將部分業務轉移到上海分公司。一名知情人士指，江志成以往多在香港工作，但目前多數時間待在上海。而上海也是江家人的所在地。該報表示，目前尚不清楚“博裕資本”會有多少業務轉往新加坡和上海。