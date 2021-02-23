王毅稱稱歡迎聯合國人權高專訪問新疆

中國周一駁斥了對生活在新疆地區的維吾爾族穆斯林和其他少數民族狀況的“惡意的政治炒作”，稱他們享有宗教信仰自由的權利和各項勞動權益。據王毅指出，“新疆地區的大門始終是敞開的，到訪過新疆的各國人士都能實地了解到事實和真相，我們也歡迎聯合國人權高專訪問新疆。”

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據路透社報道，中國國務委員王毅駁斥對新疆的“惡意政治炒作”，並稱歡迎聯合國人權高專訪問新疆。

據該報道，中國國務委員兼外交部長王毅在日內瓦聯合國人權理事會發表講話時表示，“新疆各族勞動者根據自己的意願選擇職業，享有各項勞動權益，人身自由從未受到任何限制。新疆依法保障各族民眾宗教信仰自由的權利，建有2.4萬多座清真寺，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺。這些基本事實表明，新疆地區從來就不存在什麼“種族滅絕”、“強迫勞動”和“宗教壓迫”。”

據王毅說，“這些聳人聽聞的說法源於無知和偏見，純屬惡意的政治炒作，與事實完全相反。”王毅指出，“新疆地區的大門始終是敞開的，到訪過新疆的各國人士都能實地了解到事實和真相，我們也歡迎聯合國人權高專訪問新疆。”

據該報道，王毅稱，中國支持世界各國本着相互尊重的原則加強人權交流與合作，但反對以雙重標準對別國攻擊抹黑，反對借人權問題干涉別國內政。