磕頭是中國千年淳樸民俗與傳統禮儀官說引圍觀

中國有自媒體近日發表文章，批判該國境內長久存在的磕頭陋習，不料反遭官媒抨擊，稱磕頭“是中國存續數千年的淳樸民俗與傳統禮儀”，中國網友則對官媒崩潰砲轟“造反啊！”、“搞復辟？”、“要倒退回清朝了！”

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據自由時報今天報道稱，中國官媒贊磕頭“數千年的民俗禮儀”，引自家網友崩潰了。有網友怒轟“要倒退回清朝”。

該報道綜合中國媒體消息說，微信自媒體“呦呦鹿鳴”近日發布《反對“集體磕頭”》一文，批判中國習俗會使人於春節期間“在街頭巷尾，要求人磕頭一整天，見人就磕頭，這就是陋習，這是對別人的壓迫”、“跪拜，是在清朝滅亡時被一併廢除的，難道我們今天還要復興它嗎？”、“集體下跪之風絕不可長”。不料，中國地方官媒竟抨擊該自媒體“為了蹭熱點、賺流量，‘一竿子打翻一船人’”，還稱此舉“必然會引火上身，引發爭論與事端”，甚至強調磕頭在中國是“存續數千年的一種淳樸民俗與傳統禮儀”，只是隨着時代變遷，讓這個習俗日漸式微。

據該報道，許多中國網友看見官媒的評論，都感到相當傻眼，紛紛留言砲轟“磕頭現在變成淳樸民俗和傳統禮儀了，下一波是不是要把三妻四妾，三從四德一併拉出來了？”、“土葬，春節放鞭炮也是傳統民俗啊，怎麼取消之後官媒不敢有絲毫質疑呢？”、“1912年民國就廢除了跪拜禮，所以這個所謂官媒的評論是準備夢回清朝”、“少說話，多磕頭”、“冥婚也是存續數千年的一種淳樸民俗與傳統儀式啊”、“引用別人的一句話：跪久了，站不起來了”。