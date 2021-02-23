美國新冠死亡破50萬 中國官媒批說這證明美式人權已破產？

美國新冠病毒死亡人數星期一（2021年2月22日）突破50萬。中國官方媒體稱，這證明美式人權的破產。中國國家媒體新華社發表文章，生存權是最基本的人權，世界上科技最發達的美國卻成了死亡病例最多的國家，“人權衛士”的人設已然崩塌。中國官方的環球時報發表社評說，“這是多麼爛的人權面貌！”新華社的文章還抨擊美國動輒拿所謂人權問題刁難他國，一些政客對內欺騙，對外“甩鍋”，干擾國際抗疫合作。

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據美國職業今天報道說，美國新冠死亡人數破50萬，中國官媒指這證明美式人權已破產。

今年1月上任的美國總統拜登2月10日在與中共領導人習近平通話時表達了美國對中國人權問題的關注，對中國在香港、新疆和台灣問題上所作所為的關注。他上星期在出席一個市民大會電視節目時說，美國必須要為人權發聲，而中國將會為其踐踏人權行為承擔後果。

據該報道，北京拒絕接受美國和國際社會對中國人權問題的批評，並以生存權為最基本人權來回應人們對中國實現政治改革的呼籲。在新冠疫情起源和全球大流行問題上，中國也拒絕接受任何人的批評。

拜登新政府白宮國家安全顧問傑克·沙利文星期天在一個電視節目中說，拜登政府目前無法準確判定新冠病毒究竟源自何方，部分原因是中國政府在這個問題上不夠透明。他說， “我們不認為中國為國際社會探究大流行如何在中國和全球的擴散提供了充足的原始數據。”前特朗普政府白宮前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）說，中國的獨裁統治者不會對衛生官員們透明。

據美國之音說，現任和前任國家安全顧問都表示，中國政府沒有為國際社會調查新冠病毒起源的努力提供充分的數據，美國情報部門有必要為應對病毒大流行做出更大努力。