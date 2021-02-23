美艦侵南沙群島12浬領海馬批侵犯主權民進黨稱協防颱灣

美軍驅逐艦「羅素號」17日執行所謂「自由航行行動」，駛入南中國海南沙群島12海里內海域。對此，台灣前總統馬英九辦公室發布新聞稿表示，中華民國擁有南海最大島嶼太平島及其他領土，領海是一國主權所及的海域，如同海上的領土，蔡英文政府不該忽略美軍「自由航行任務」對中華民國領海主權的侵犯。

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馬辦指出，蔡英文日前在國安高層會議中，肯定美軍執行南海「自由航行任務」，但對美方侵犯中華民國領海主權的發言，卻保持緘默，有損國家尊嚴與主權，是對美國押錯寶後，再表錯情。

馬辦表示，身為國家元首，對外絕不能卑躬屈膝，必須表達維護國家主權的嚴正立場。中華民國「領海及鄰接區法」，只要求外國軍艦通過中華民國領海應先行「通報」（notification），與越南或中國大陸要求授權（authorization），並不相同，毫無美方所說的「非法限制或過度」之處。

馬辦表示，目前全球多數國家都要求外國軍艦無害通過其領海必須事前批准或通報，中華民國並非特例，事關領土主權與國家尊嚴，內政部、外交部、行政院不能迴避，必須嚴正表態捍衛。

馬辦也指出，美國並不是1982年「聯合國海洋法公約（UNCLOS）」締約國，卻引用公約，主張美國軍艦可以不經授權或通報，就「無害通過」他國領海，這並不是公約的明文規定，美國這種主張，合法性有很大爭議。

對馬英九批評，蔡英文政府沒有響應。由民進黨國際事務部副主任兼發言人謝佩芬回應指出，第七艦隊執行自由航行任務，起因是中國聲稱幾乎擁有整個南海主權，並以競爭的利益來霸凌鄰國，製造印太區域的動蕩不安。美國是透過自由航行任務的執行，嚇阻中國單邊作為，以確保區域的穩定安全。她說，馬辦跟日前國民黨的說法一樣，不但是明顯的超譯，也可能會造成國際社會有台灣「敵友不分」的錯誤認知。

她說，第七艦隊行經南沙群島，就是在實踐協防颱灣，維穩台海區域安定的具體行動，而馬辦跟國民黨卻超譯為對台灣南海主權的否定，這樣的說法，難道是在打臉國民黨去年在立院提出希望美國協防颱灣的決議案嗎。

謝佩芬說，蔡英文總統上任以來，國際社會對於台灣在區域安全穩定上的投注十分肯定，反問過去國民黨執政時，面對中國在南海的單邊作為有什麼務實作法？也不禁讓人質疑，國民黨跟馬辦的說詞，是不是在與中國互相呼應。