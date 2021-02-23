質疑中印邊境衝突中國士兵死傷官報數 境外發文遭定罪外逃

中國軍方日前首度公布2020年中印軍隊邊界衝突部分影像，並聲稱僅4名官兵喪生，這一說法遭部分中國網友質疑。但中國警方卻為此展開清查，目前至少已追查7則網絡言論，其中6人被拘留，另1人因身處國外而被“網絡追逃”。

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據中央社報道，中國警方目前至少已追查7則網絡言論，其中6人被拘留，另1人因身處國外而被“網絡追逃”。6名被拘者分布在北京、河北秦皇島、貴州貴陽、廣東茂名、四川綿陽、江蘇南京等地，被追逃的1人則為重慶籍。7人遍布中國南北及沿海至內陸省市。

綜觀動手逮捕網友的7個公安單位的通報，內容不外乎提到涉案人在網絡上發表“詆毀衛國戍邊英雄官兵言論”，“經網友舉報展開追查”而展開逮捕。同時不忘強調“網絡空間不是法外之地，英雄烈士不容褻瀆”，“公安機關將依法嚴厲打擊”等語。

至於被拘的6人，有3人被依中國警方對異議者經常採用的尋釁滋事罪嫌刑事拘留，另3人則分別被處以行政拘留7日、13日、15日的處罰。

該報道說，新華社等官媒展開強烈批判，聲稱“詆毀英雄，就是與祖國對立、與人民為敵”。

境外發文質疑官方報告數目，也被追剿。據消息稱，重慶沙坪壩區警方則發現一名19歲王姓男子自境外登用微博上質疑，被警方指控網上詆毀英烈，涉嫌尋釁滋事。但因王姓男子現旅居國外，遂將其列為逃犯處理。關於該名男子現所處國度，以及是否要司法引渡沒有詳細消息。