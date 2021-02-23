遭英國關閉後 中國國際電視台CGTN尋求通過法國恢復在歐洲的廣播權

為了恢復在歐洲廣播的權利，中國國家廣播機構中國環球電視網（CGTN，又稱中國國際電視台）已向法國當局提出請求。此前英國監管機構在本月早些時候吊銷了其在英國的落地廣播許可。

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據英國金融時報報道，CGTN尋求通過法國恢復在歐洲的廣播權。而若法國媒體監管機構認定CGTN在法國管轄範圍內，CGTN則可依據歐洲委員會一項條約，恢復其在英國的廣播權。

據法國媒體監管機構——高等視聽委員會(Conseil supérieur de l’audiovisuel)證實去年12月該廣播機構與其接洽過，但拒絕透露何時能夠做出這樣一個認定：CGTN是否從法國的地面站向衛星傳輸信號，從而使其落在法國管轄範圍內？

據法國媒體監督委員會表示，在英國通訊管理局(Ofcom)做出吊銷CGTN營業牌照的裁決之後，有必要進行“額外的分析”。英國通訊管理局在得出結論認為CGTN由中共控制後，吊銷了該電視台的播出牌照。

據美國之音相關報道說，CGTN隸屬中國中央廣播電視總台。公開資料顯示，中央廣播電視總台為中國國務院直屬，歸屬中共中央宣傳部領導。CGTN的主要職責包括宣傳中國共產黨的理論和路線方針政策，加強國際傳播能力建設，講好中國故事等。中央廣播電視總台的資金基本都來自中國政府的一般公共預算撥款。

一年多前CGTN剛剛在倫敦推出歐洲廣播中心，失去在英國的營業牌照被認為是中國環球電視網受到的一次打擊和損失。不過，與英國不同的是，法國沒有禁止國有廣播公司在該國播出的規定。

根據1989年在歐洲委員會(Council Of Europe)主持下達成的“跨境電視”協議的條款，一個歐洲國家發行的許可證適用於整個歐洲大陸的大部分地區。這意味着CGTN只要能夠拿到在法國的經營許可，原則上就可以恢復在“跨境電視”協議簽字國的播映。

所有歐盟國家以及包括大多數巴爾幹國家和烏克蘭在內的許多非歐盟國家都簽署了這項協議。英國雖然退出歐盟，但仍是該協議的簽字國。歐洲委員會獨立於歐盟，有47個成員國。

據該報道，法國監管機構強調它的審查是技術性的，而不是政治性的，如果得出結論認為，CGTN屬於其管轄範圍，就可以恢復CGTN在英國的廣播權。英國通訊管理局拒絕對這一具體案例置評，但表示，根據歐洲委員會的條約，確實一家電視台“有可能被允許繼續在英國播映，不需要任何牌照”。

據報道稱，德國廣播監管機構Medienanstanten告訴英國《金融時報》，它沒有發現CGTN與法國以外國家的媒體監管機構接洽的證據，並補充稱，它目前正在等待法國當局做出決定。

在德國播放CGTN的幾家分銷商，包括沃達豐(Vodafone)，已經暫時停止播放該頻道，等待進一步的指示。

據金融時報報道，CGTN拒絕就其在歐洲的計畫置評。該電視網仍然可以通過互聯網進行廣播，缺乏轉播權不會削弱該電視網留住記者和在歐洲設立總部的能力。

CGTN被英國吊銷執照之後立即發表聲明稱，2020年初，“在一些極右翼組織和反華勢力的操縱下，Ofcom突然對CGTN英語新聞頻道在英國落地許可發起調查”。 CGTN的聲明“對Ofcom的最終裁決表示遺憾並堅決反對”。英國通訊管理局的舉動加劇了英中之間的緊張關係，北京方面迅速進行報復，正式禁止英國廣播公司(BBC)的世界新聞(World News)電視頻道在中國的播出。

報道引述法國媒體專家Philippe Bailly表示，CGTN在法國建立歐洲管轄權並不難，但他警告稱，法國媒體法在歐盟中名列前茅。他說：“CGTN可能會遇到更多問題，這取決於他們播出的內容，以及它是否客觀，而不是誰控制了頻道。”英國通訊管理局去年發現，CGTN在報道香港民主示威活動時，未能提出與北京方面不同的觀點，從而違反了其公正原則。