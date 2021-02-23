黨中央贊推一村一名大學生振興農村計畫

在強調“全面推進鄉村振興”的中央一號文件發布後，中共中央、中國國務院今天發布文件，宣示加速推進“鄉村人才振興”。內容包括引導人才向農村流動、建立各類人才定期服務鄉村制度等。

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據中央社今天報道稱，中共中央發文件宣示推動鄉村人才振興，該文件還提出“一村一名大學生”培育計畫。支持村幹部、退役軍人、返鄉創業農民工等採取多種管道就地、就近接受涉農專業的高等教育，培養一批“在鄉大學生”、“鄉村治理人才”。

該報道引據新華社消息說，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳今天印發“關於加快推進鄉村人才振興的意見”，並發出通知，要求各地區、各部門結合實際認真貫徹落實。這項意見提出，到2025年，中國鄉村人才振興制度架構和政策體系基本形成，鄉村振興各領域人才規模不斷壯大、素質穩步提升、結構持續優化，各類人才支持服務鄉村格局基本形成，鄉村人才初步滿足實施鄉村振興戰略基本需要。同時要貫徹“黨管人才”原則，將“鄉村人才振興”納入黨委人才工作總體部署，引導各類人才向農村基層一線流動，打造一支能擔當“鄉村振興”使命的人才隊伍。

至於作法則包括，培養高素質農民隊伍，並鼓勵農民工、高校（大學院校）畢業生、退役軍人、科技人員、農村實用人才等創辦或領辦家庭農場、農民合作社。此外，這項意見還宣示，鄉鎮衛生院應至少配備1名公共衛生醫師。支持城市二級及以上醫院在職或退休醫師到鄉村基層醫療衛生機構多點執業，開辦鄉村診所，充實鄉村衛生健康人才隊伍。

至於“一村一名大學生”計畫，意見提到，鼓勵各地遴選一批高等職業學校，根據鄉村振興需求開設涉農專業，支持村幹部、新型農業經營主體帶頭人、退役軍人、返鄉創業農民工等，採在校學習、彈性學制、農學交替、送教下鄉等方式，就地就近接受職業高等教育，培養一批“在鄉大學生”、“鄉村治理人才”。

此外，這項意見宣示建立各類人才定期服務鄉村制度，包含城市醫生、教師、科技、文化等類人才，支持和鼓勵符合條件的事業單位科研人員按國家有關規定，到鄉村和涉農企業創新創業，支持引導退休專家和幹部服務鄉村振興。