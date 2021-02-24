中印邊境打歸打 兩國經貿無大礙

儘管中國與印度因為邊界衝突關係緊張，但印度最新公布的數字顯示，中國在2020年再次成為印度最大的貿易夥伴國。2008 年中國首次成為印度第一大貿易夥伴。當年中印雙邊貿易總額同比大漲超過三成，創下518.44 億美元的歷史高位。2020年印度與中國的貿易總額雖然從2019年的928億美元減少至770億美元，但仍然超過美國，再次成為印度第一大貿易夥伴。

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據路透社報道，中印關係：邊界衝突無礙生意往來，中國再次成為印度頭號貿易夥伴。

中印高層曾經往來密切，協調參與聯合國、世界貿易組織、金磚國家、二十國集團、上海合作組織和中俄印等機制。儘管中國與印度因為邊界衝突關係緊張，但印度最新公布的數字顯示，中國在2020年再次成為印度最大的貿易夥伴國。

2020年期間，中國與印度軍人在有爭議的邊界線上多次發生衝突，其中6月在加勒萬河谷的一次爭端造成自1960年代雙方發生戰爭以來最嚴重的邊界衝突。中國官方最近宣布，衝突中四名軍人死亡；印度軍人死亡至少20人。事發之後，印度國內的反華情緒高漲，包括TikTok、微信等在內的200多款中國手機軟件被下架，印度還修改了外商直接投資印度的規定，要求中國進入印度的投資事先獲得印度政府的審批。

然而，根據印度商務部最新的數據，2020年印度與中國的貿易總額雖然從2019年的928億美元減少至770億美元，但仍然超過美國，再次成為印度第一大貿易夥伴。

美國在2020年度與印度的貿易總額為759億美元。此前，美國作為印度的最大貿易夥伴，雙邊貿易總額在2019年約為1461億美元。新冠疫情無疑對美國與印度的貿易造成重大影響。過去一年全球受到疫情衝擊，但對醫療器械和醫療產品的需要使國際貿易繼續。

該報道說，印度雖然力推經濟自立更生的政策，希望減少對中國產品的依賴，但是對中國生產的重工機械、電信設備和家電設備仍然有很強的需求。

2020年，印度從中國的進口商品總額達587億美元，超過了印度從第二和第三大貿易夥伴美國和阿聯酋這兩個國家進口商品價值的總和。礦產品、化工產品以及紡織品及原料是印度對中國出口的前三大類產品。印度自中國進口的主要商品為機電產品、化工產品和金屬及製品

新加坡國立大學研究國際貿易的經濟學家阿米特度·帕立特（Amitendu Palit）認為：“印度對中國產品持續的依賴，與其國內市場這些產品稀缺有關。”據阿米特度·帕立特說，“中國進口的產品既便宜又可以大量、迅速供貨。印度從其他幾個進口來源國那裡就沒有像中國那麼省錢又容易拿貨。”

路透社說，中印兩國在2020年多次發生邊境衝突，關係驟然降溫，雙方民眾的敵對情緒高漲。雖然印度是第一個承認中國的非社會主義國家，兩國在1950年建交，但1959年西藏發生騷亂，西藏精神領袖達賴喇嘛流亡印度後，兩國關係陷入緊張。

1962年中印爆發震驚世界的邊境戰爭，雙方至1976年才恢復互派大使，關係逐步改善。1990年代至今的20年中，中國與印度在邊界談判、經貿往來、軍事合作、高層互訪、文化交流、國際合作等方方面面都展示和睦友好、互相協作的關係，甚至被外界視為“龍象共舞”和“亞洲世紀”來臨的前兆。2020年6月的中印邊界衝突，讓雙方營造的睦鄰友好氣氛蒙上陰影。無論是中國國內還是印度國內，民族主義情緒都非常激烈。

隨着中印完成班公湖邊境對峙地區撤軍，已經傳出更多雙方和解的信號。路透社說，據印度多家媒體報道，印度政府開始鬆動實行了近9個月的對中國直接投資的限制。