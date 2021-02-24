中國即將可為3齡童注射Covid疫苗？

中國抗Covid-19病毒疫苗似乎又有新進展，中國國藥集團高層對外透露，針對3歲至17歲人群的三期臨床試驗已完成。

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中國即將可能對三歲以上兒童接種Covid-19疫苗？（En Chine, la vaccination anti-Covid bientôt possible dès 3 ans ? ）這是本台RFI駐華記者Stéphane Lagarde周三（2021年2月24日）發自北京（Pékin）的長篇報導內容。在此予以着重介紹。

本台RFI駐華法語記者指出，儘管，這目前還只是一則消息，但並非沒有引起注意。中國各大官網都轉引了國藥集團（Sinopharm）董事長劉敬楨（LIU Jingzhen）接受央視訪談的內容。他提到，全球已有4300萬人使用國藥集團的疫苗，其中3400萬人是在中國。。。然後，還有一種將適用於年輕人的新疫苗正在研發之中。對3歲至17歲人群的臨床試驗結果顯示，與18歲至59歲人群相比較不差上下。

法廣存檔圖片 ：中國國藥集團研發的抗Covid-19疫苗。 Image d'archive RFI : China has donated hundreds of thousands of doses of Sinopharm vaccine to developing countries © JOEL SAGET AFP 法新社

在幼童中推廣接種Covid疫苗尚無先例

儘管目前尚未宣布具體日期，但在兒童與青少年人群中推廣接種Covid-19疫苗尚無先例。中國目前的疫苗接種，適用人群是18歲至59歲。在這一年齡段，有5000萬人應該已於農歷春節前接種了疫苗，總之這是當局的一個目標。中國主要使用的兩種疫苗分別屬於科興生物（Sinovac）和國藥集團（Sinopharm）。

中國的緊急疫苗接種行動於2020年夏季就已開始。首先是前往國外的軍人ˎ 外交官ˎ 商人和留學生，之後是醫護和醫務人員ˎ 包括餐館和超市在內的冷凍鏈工作人員與出租車司機。在北京，使用計程車之前，可以通過手機應用了解司機是否已經接種了疫苗。一名六十來歲的牙醫在接受採訪時，對尚未能接種疫苗表示遺憾。

國藥與武漢病毒所合作研發Covid疫苗

國藥集團科研人員談到，就新疫苗在3歲至17歲人群的第二期臨床試驗中，是與武漢病毒所合作。國藥集團旗下中國生物（China National Biotec Group）的高管表示，這些試驗將是決定性的。總之，中國準備擴大其疫苗接種規模，如同國外那樣，在老年中推廣。摩洛哥已經在六十歲以上的人群中，使用中國疫苗。

法廣存檔圖片：Image d'archive RFI : Le personnel de sécurité surveille devant l'Institut de virologie de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine, 3 février 2021 © REUTERS - THOMAS PETER 路透社

中國住宅小區前自本月初以來就貼了許多告示，邀請居民聯絡衛生當局接種疫苗。