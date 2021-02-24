中國國藥疫苗攻破歐盟 第一國匈牙利今天開打

匈牙利於周三開始使用中國實驗室國藥控股的新冠肺炎病毒疫苗。此前匈牙利已經不願意等待歐盟的許可而引用俄羅斯衛星5號疫苗。匈牙利總理Viktor Orban批評歐盟太慢說，“每天在等待布魯塞爾決策的同時，匈牙利就會失去一百個人的生命”，該總理還批評說，“為什麼我們應該認為歐洲專家會比我們更聰明？我更相信匈牙利專家。”

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據法新社今天發自布達佩斯消息說，匈牙利是歐盟第一個接種中國疫苗的成員國。

據匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）在Facebook上發布的簡短消息中說：“今天，我們開始接種中國疫苗。” 2月中旬，第一批55萬劑疫苗從中國運抵，總訂購量為500萬劑，足以為980萬人口的四分之一接種疫苗。匈牙利國家公共衛生中心（NNK）立即給予了接種批准。據Orban先生在一月底就公開說，他更喜歡中國國藥疫苗，並說他希望能夠在下周就打該疫苗。

儘管匈牙利疫苗接種開始，但當局警告還不能放鬆目前階段的疫情限制，因為“第三波疫情仍然在威脅匈牙利。

據該報道，自從新冠病毒大流行以來，這個中歐國家現在每天記錄約100例與冠狀病毒相關的死亡，該國死亡總數超過14,550，而2月份新感染和住院的人數急劇上升。

匈牙利在1月也批准了接種俄羅斯疫苗，而沒有理會等待歐洲藥品管理局（EMA）的批准，儘管居民不願意，匈牙利還是於2月12日開始對民眾進行接種。

匈牙利總理Orban今天再次批評歐盟的批准和購買疫苗過程太慢了。他批評說，“每天在等待布魯塞爾決策的同時，匈牙利都會失去一百個人的生命”，Viktor Orban還批評說，“為什麼我們應該認為歐洲專家會比我們更聰明？我更相信匈牙利專家。”