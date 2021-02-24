中國官媒透露央視或復播NBA 與美國會欲抗打壓撞時？

2019年，火箭前總經理莫利（Daryl Morey）因在Twitter發表涉港言論，央視同月決定停播NBA。事隔近1年半，《環球時報》英文版昨日（23日）報道，央視將於3月8日起複播NBA賽事，首場直播為2021年全明星賽。香港01今天說，央視未有證實消息。

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該報道說，《環球時報》引述國內籃球記者趙環宇報道，稱央視不僅會播全明星賽，也會正常播出其他常規賽。央視之所以未能播出本賽季其他比賽，是因為正與NBA簽訂轉播合約。據了解，央視體育頻道從2019年10月起停播NBA，2020年總決賽期間曾短暫復播，而2020-21賽季開始以來都並沒有直播比賽。

據此前報道，2019年10月5日，莫雷在Twitter上發文公開支持香港反修例示威，而引起中方極大反應，並指他的言論是推動分裂一個中國的原則。央視體育頻道、騰訊體育等先後宣布暫停NBA季前賽（中國賽）轉播安排。同時，李寧、浦發銀行、匹克體育等中國贊助商也宣布與火箭隊解約，所有“火箭隊”關鍵詞的商品也從京東、淘寶等網購平台下架。

據香港01說，2019年10月7日，莫雷回應自己是無意透過Twitter冒犯火箭隊的支持者，其言論只是基於某種闡釋表達個人想法，但未就事件道歉。同日，NBA總裁肖華表示，NBA支持莫雷自由表達的權利。央視隨即發表聲明稱，立即暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。

據路透社消息，美國參議員Jeff Merkley表示，兩黨參議員最早周三今天將恢復立法，對抗中國對美國的審查做法。國會這項新舉措是要讓中國為其不斷努力壓制國外批評聲音的做法負責。

該報道稱，美國官員曾抱怨稱，中國政府不斷尋求迫使美國企業採取親中立場，包括從連鎖酒店和航空業到好萊塢電影製片廠等行業，藉此壓制對中國共產黨的反對聲音。

該法案由共和黨議員魯比奧(Marco Rubio)、科爾寧(John Cornyn)和民主黨議員沃倫(Elizabeth Warren)共同提出。2019年曾有類似法案提出，但陷入停滯。

美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)周二表示，他已經指示議員們研擬一套措施以應對中國崛起，利用國會兩黨對中國持強硬立場的氛圍，強化美國科技業和對抗不公平做法。

美國前司法部長巴爾(William Barr)去年表示，好萊塢電影公司經常屈服於壓力並審查自己的電影以“取悅”中國。中國去年超越美國，成為全球最大的電影市場。當時娛樂公司未對巴爾的指控做出回應。

報道稱，在休斯敦火箭隊經理髮推文支持香港抗議活動後，2019年中國停止轉播NBA賽事一年。

2018年，中國政府強迫全球航空公司和連鎖酒店網站更改對台灣的稱呼，以暗示台灣是中國的一部分。

一名參與這項法案的民主黨參院助理表示，制定草案的議員了解這對企業是個敏感議題，他們並不想讓“經濟脅迫的受害者”背黑鍋。