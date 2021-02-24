全美召回10萬磅中國產火鍋底料

2月23日，美國多家媒體報導，加州GLG貿易公司將召回從中國進口的近10萬磅沒有經過適當程序的調味品。美國食品安全檢查局（FSIS）的官方網站顯示，此次被召回的產品是四川產的“名揚”（Ming Yang）火鍋底料。

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聲明中稱，這些產品是從中國進口，經過熱處理，含有牛脂。中國是不符合牛肉生產條件的國家，而且這些產品沒有經過美國農業部食品安全檢驗局（FSIS）的複檢，不帶有聯邦檢查標記。

美國食品安全檢查局表示，這些需召回的產品已被運往亞利桑那州、加州、夏威夷、內華達州、紐約州和德州的超市及餐館銷售和使用。目前還沒有消費者患病的報導。

FSIS將這次召回評級為I級（最高級），意思是“這是一種危害健康的產品，使用該產品有合理的可能性會導致嚴重的、不利的健康後果或死亡”。FSIS召回評級通常分為I、II和III三級。

美國食品安全檢查局建議，任何購買了這種產品的顧客都應扔掉它們，或者退回原購買地。

中國食品安全問題一直倍受爭議，海外華人難忘家鄉的口味，通常會去中國超市購買中國產品。恰逢中國新年期間，華人更是喜歡全家人圍爐吃火鍋，麻辣口味的調料更是少不了。此消息一出，令海外華人極其擔憂。