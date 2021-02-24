北京中南海近旁昨發生爆炸

中國“兩會”（中國人大、中國政協會議）將在3月舉行，不過在此敏感時間點上，中共政權核心機關的北京西城區，卻驚傳一家海鮮餐廳發生爆炸事件。由於日期靠近兩會舉行，引發中國網友熱烈討論。中國官媒聲稱，7人受傷，其中2人情況危急，但隨後消息與討論馬上被官方刪除。

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據聯合新聞網今天報道稱，兩會在即北京餐廳突爆炸，離權力核心中南海不到1公里，官方秒刪新聞。消息說，北京西城區驚傳一家海鮮餐廳發生爆炸事件，不過該報導已被中國官方下架。

據該報道，中國官媒《央視》在昨（23日）報導指出，當日早上8時15分左右，位於西絨線胡同1號的“北京德峰餐廳”發生爆炸事故，與餐廳相連的西側一平房基本坍塌，造成共7人受傷，其中兩人情況危急，皆送往宣武醫院救治。據西城公安分局表示，爆炸原因是因為在安裝液化氣於餐廳時發生氣體外泄。

據該報道說，爆炸事故地點逼近中國權力核心的中南海正門“新華門”，兩者距離只有650公尺，且爆炸時間點又在兩會前夕，引髮網友猜測。有中國網友表示“這位置有點兒微妙了，希望沒事兒。”、“餐館所處地點臨近中心中的中心，敏感。”、“離天安門廣場近在咫尺。”、“距離人民大會堂1公里吧。”

該報道稱，不過，現在中國網絡上關於這則消息的新聞皆“被消失”。