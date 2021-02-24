山西座談會紀念華國鋒 提“黨性堅強、對黨忠誠”

中共當局稍早前在北京召開已故中央委員會主席華國鋒紀念座談會後，華國鋒的故鄉山西省官方近日也首度舉行紀念華國鋒的活動，官員在會中強調要學習華國鋒“黨性堅強、對黨忠誠”。據前北京清華大學政治學系講師吳強分析，北京隆重紀念華國鋒冥誕100周年，可謂中共黨史教育的一部分，但是對華國鋒的宣傳，選擇了當局所需要的內容。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述消息報道說，山西首辦華國鋒座談，提學習黨性堅強，對黨忠誠。該報道引述香港明報今天消息指，山西省22日在太原首次為華國鋒舉行紀念活動。座談會由省長林武主持、省委書記樓陽生出席。據樓陽生表示，華國鋒曾任中共和政府重要領導職務，為中國革命、建設、改革奉獻了畢生精力；要學習華國鋒黨性堅定、對黨忠誠的政治品格，胸懷“兩個大局”、心懷“國之大者”，更堅定地在思想上、政治上、行動上與以中共總書記習近平為核心的黨中央保持高度一致。

此前，中共當局於20日高調舉行華國鋒100周年誕辰座談會，中共中央書記處書記王滬寧和中國國務院副總理韓正兩名政治局常委出席。

王滬寧在會上表示，“紀念華國鋒，就是要學習他黨性堅定、對黨忠誠的政治品格，堅守初心、心繫人民的深厚情懷，求真務實、真抓實乾的優良作風，光明磊落、清廉自律的高尚品質”。

中共黨媒“人民日報”則稱華國鋒是“中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士”。

據該報道，華國鋒在中共領導人毛澤東去世後，參與逮捕四人幫，結束文化大革命，成為中共黨政軍最高領導人，主政時期秉持政治口號“兩個凡是”─“凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循”；因與鄧小平等黨內改革派的政治路線相左，最後失勢，被迫退出中共領導圈。

據中央社，前北京清華大學政治學系講師吳強告訴美國自由亞洲電台，北京隆重紀念華國鋒冥誕100周年，可謂中共黨史教育的一部分，但是對華國鋒的宣傳，選擇了當局所需要的內容。吳強並分析，“這是過去9年以來，迄今為止，對鄧小平路線的否定。他們雖然沒有點鄧小平的名字，但是對華（國鋒）的選擇性頌揚，實際上是對鄧（小平）路線的一個極具象徵性的否定。這是很重要的一個信號”。