河北張姓女去年貼文揭武漢封城7大慘況遭尋釁滋事罪重判

中國河北省女性張文芳在微博貼文揭露在武漢疫情封城下，方艙醫院千人共用廁所等民間七慘況，於去年9月8日遭判刑6個月，近日中國司法當局公布其判決書，稱其文章內容涉及官方闢謠的虛假訊息和部分未經查核的訊息，被大量轉發閱讀後對社會造成惡劣影響，已構成“尋釁滋事罪”，並公布相關判決書。

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據自由時報今天報道稱，PO文揭武漢封城7大慘況！中國女網友慘遭重判入獄。消息說，中國河北省女性張文芳在微博PO文揭露在肺炎疫情下武漢封城時民間慘況，於去年9月8日遭判刑6個月。

該報道綜合媒體消息說，張文芳去年4月在微博以“瑪麗蓮夢六”名稱PO文揭露民間慘況，內容包括武漢方艙醫院1000人共用一個廁所、有人在隔離期間餓死、有人無處就醫怕傳染家人而自殺、有人自殺6小時後遺體才被處理、有人被派出所罰寫“出門要戴口罩”一百遍、有人怕傳染給家人自己挖好墳上吊、有人重症治癒回家後發現家人都去世等訊息。

同年9月，張文芳因尋釁滋事罪遭逮捕判刑6個月。

據該報道，近日中國官方公布判決書指出，張文芳編造虛假信息，在網絡上流傳後造成公共秩序嚴重混亂，應當以尋釁滋事罪追究刑責，辯護人指張文芳無前科、自願認罪，建議判處有期徒刑6個月，並適用緩刑。

報道稱，審理後，法院判定張文芳在網絡散布已經官方闢謠的不實訊息和部分未經核實訊息，認定她明知是虛假訊息還加以散播，造成公共秩序嚴重混亂，構成尋釁滋事罪。張文芳與其辯護人建議之緩刑意見不予採納，將她判處6個月有期徒刑。