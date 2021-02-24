海航信評再遭棒打跌至C

在法院裁定受理中國海航集團及下屬子公司的重整申請後，海航系不到一個月內迎來評級機構的二度大幅降級，主體評級落至“谷底”。上海新世紀公告稱，決定將海航集團和海航基礎產業集團的主體信用等級由BB調降至C；東方金誠亦表示，將海航機場集團和三亞鳳凰國際機場公司主體評級由A-下調至C。

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據路透社今天報道稱，法院受理重整後海航系信用評級跌落“谷底”，海航集團主體評級從BB降至C。中國兩家評級公司上海新世紀與東方金誠同時下調上述海航系公司多隻存續債券的債項評級，公司債和中票均被降至C，三亞鳳凰機場的短融“19鳳凰機場CP001”評級則被降至D。

春節長假後海航集團發布公告稱，公司及下屬海航控股等共63家子公司均於2月10日收到海南省高級人民法院送達的《民事裁定書》及《決定書》，告知已裁定受理相關債權人對海航集團及相關子公司提出的重整申請，並制定海航集團清算組擔任管理人，具體開展各項重整工作。

該報道稱，海航集團2月初迎來了中國評級機構的“斷崖式降級”。上海新世紀公告稱，決定將海航集團的主體信用等級由AA調降至BB，展望調整為負面；另有四隻存續期債券債項等級亦從AA調降至BB。

海航集團1月末宣告正式進入破產重整程序，旗下多家上市公司亦同步公告被申請破產事宜。上海新世紀和中誠信隨後分別發布公告，將海航控股、海航航空有限公司等主體及債項評級下調至AA或AA-。

中國信用債市場曾出現過多起債券違約後評級被火速調低的案例，投資者稱其為“斷崖式降級”，並詬病評級公司缺乏預警能力。

據路透社不完全統計，海航系旗下公司發行的尚在存續期的債券規模為382.89億元人民幣。多期在上海和深圳證券交易所上市的相關公司債交易方式，已由此前投資者參與度較高的競價，改為範圍明顯減小的固定收益證券綜合電子平台和協議大宗交易方式。