美國國防部譴責中國反覆進入釣魚島水域

中國海警船2013年8月8日在釣魚島中日有主權爭議海域。

美國國防部發言人2月23日，對於中國負責海上警備的公用海警船，在中國允許海警局使用武器的《海警法》2月1日施行後，海警艦從2月6日開始反覆進入釣魚島附近日本認為是“領海”的區域，美國國防部發言人對此進行了譴責。

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美國國防部發言人約翰‧柯比（John Kirby）表示：在尖閣諸島的主權方面，我們支持日本。

針對中國海警局海警艦的一系列行動，約翰‧柯比指出：一直在無視國際規則。在此之上，柯比還指出：強烈要求避免很可能帶來危害的判斷上的錯誤。

這是繼美國國務院針對中國海警局海警艦的一系列行為進行譴責後美國方面的再一次發聲。

美國國務院發言人普賴斯2月19日舉行電話記者會，對中國實施允許負責海上警備的海警局對外國船舶使用武器的《海警法》表示關切。他指責《海警法》指出，在東海和南海“有可能用於威脅近鄰國家”，要求中國停止“威脅及武力行使”。

在中國海警局海警艦反覆進入釣魚島水域日本認為是“領海”區域的情況下，日本政府對《海警法》表示嚴重關切，日本防衛相岸信夫2月9日與美國駐日使館臨時代辦約瑟夫·楊在防衛省舉行會談，就中國允許使用武器的《海警法》施行表示“十分關注，決不能接受”。美國政府現在力求和日本保持了步調一致。

普賴斯在記者會上明確表示：“美國將加入對中國《海警法》表示關切的菲律賓、越南、印尼、日本等國家行列中。”他指出該法“有可能使東海和南海的主權之爭升級”。