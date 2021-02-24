美日不滿中國實施海警法

中國2月24日稱《美日安保條約》是冷戰的產物。此前美國對中國實施《海警法》表示關切，並批評中國海警船出現在日本聲稱擁有主權的海域。五角大樓發言人柯比(John Kirby)一天前在記者會上被要求對中國海警船最近進入尖閣諸島海域做出評論。

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中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上說，《美日安保條約》是冷戰產物，不應損及第三方的利益，更不應危及地區和平與穩定。

汪文斌還表示，中國對日本控制的東中國海（中國稱東海）的一系列無人居住的小島擁有主權，他說：“釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。”

中國1月底通過的《中華人民共和國海警法》授權中國海警可使用武器，該法引發了人們對尖閣諸島（Senkaku Islands，中國稱釣魚島及其附屬島嶼）附近海域事態發展的擔憂。日本海上保安廳表示，中國海警船今年已九次進入尖閣諸島附近海域。

五角大樓發言人柯比(John Kirby)一天前在記者會上被要求對中國海警船最近進入尖閣諸島海域做出評論。他說，中國繼續無視國際準則，美國對此已經明確表達了憂慮。他說：“顯然，在尖閣諸島主權問題上我們和國際社會看法一致，我們明顯支持日本的這一主權主張。我們敦促中國避免（在那裡）使用海警船，因為那會導致誤判和潛在的實質性危害。”

據共同社報道，日本外相茂木敏充對柯比的言論表示歡迎，稱這符合兩國對北京單方面試圖改變東中國海現狀的共同擔憂。

他說：“中國海警船多次進入尖閣諸島附近的日本領海，並採取行動接近日本漁船，這是極其惡劣且完全不可接受的。”

日本海上保安廳長官奧島高弘本月17日在記者會上說，針對中國最近開始實施海警法，日本不排除在尖閣諸島周邊的領海使用武力。

最近，美國新任國防部長奧斯汀等官員都曾表示，尖閣諸島受《美日安保條約》涵蓋。總統拜登和國務卿布林肯在上任後不久與日本領導人通話時還曾重申美國根據《美日安保條約》第5條對日本防衛的堅定承諾。

1960年美日簽訂的安保條約第5條規定，如果日本管理下的領土受到別國攻擊，美國將採取行動與日本“應對共同的危險”。