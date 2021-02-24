質疑中印衝突陣亡官兵 旅外中國男子遭跨境通緝

在中國政府日前公布去年在中印邊境衝突中死亡的中國解放軍官兵的消息後，2月19日至22日，中國警方以“侮辱詆毀英烈”為由至少拘捕對此提出質疑的七個人。據自由亞洲消息說，美國永久居民、19歲王靖渝也因在網上質疑解放軍陣亡事件遭到中國公安網上跨境追逃，在重慶的家也被抄家。

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據王靖渝接受美國自由亞洲電台採訪時說：質疑士兵陣亡是不願生活在謊言的國度。王靖渝在接受自由亞洲電台記者薛小山專訪時，談到他為什麼質疑、他心目中真正的英雄，以及他父母因為他而受到的牽連。

記者：2月21日19時許，重慶市沙坪壩區警方接到舉報，微博網民“ @TSCB8 ”發表詆毀貶損衛國戍邊英雄官兵言論。警方說以涉嫌尋釁滋事罪對你進行刑事拘留，以及“上網追逃” 。你的微博賬戶已被封號，大家都很好奇的是，到底發布了什麼言論？犯了什麼罪？

王靖渝： 我在綿陽網警巡查執法的警情通報下評論，內容大致是解放軍死的好，印度人這件事幹得好。第二條評論是中國難道就死了這麼幾個解放軍嗎？第三條是如果中國政府講得是真的，有什麼見不得人的事情，為什麼這麼久以後才發出這個新聞？

記者：你為什麼這麼說？你有看中印雙方的衝突視頻嗎？

王靖渝： 一個大國，應該講事實。中印邊界爭議是長久問題，一方越界，另一方過去提醒沒問題。不管是牆內還是牆外的視頻，我們都可以看到聽到，中國解放軍團長一句又一句辱罵印度軍人，還罵翻譯：你就把我的意思直接翻譯，你說叫他滾。印度軍人反應比較溫和。在他的一再挑釁之下，印度軍隊發起反攻。由於中國解放軍自身素質和軍事能力較差，不敵印度軍人，造成傷亡。中國政府就編造成：五個解放軍跑去打人家兩百個人，英勇犧牲。

通俗地說，解放軍自己挑事兒，人家把你給打了，你自己軍事素質差，你被打傷了、打死了。中國媒體要麼不報道，要麼發生了以後就報道，不應該過了那麼多個月拿出來報道，而且報道的內容完全捏造、罔顧事實。我們不希望活在一個充滿謊言的國家。

記者：你人在歐洲，如何刑拘？什麼叫網上追逃？

王靖渝：我認為上網追逃只是針對國內。關於刑拘，我本人目前非常自由、衣食無憂。這個通報我不知道發出來有什麼意義。

記者：除了你，南京“辣筆小球”仇子明、綿陽“知名zed”楊某、秦皇島網民唐某等人也因言獲罪。《刑事訴訟法》修訂後3月1日實施，破壞英烈名譽或將處以三年以下刑期，以後還有人敢談論烈士嗎？

王靖渝：“辣筆小球”不應被捕。他沒有辱罵任何一個解放軍，只是對整個事件提出質疑。任何中國公民都有這個權利，《憲法》自己講的我們有言論自由。這不是一個國家做的事情，更像是一個幫派、土匪窩搞的事情。

如果不利用刑事手段迫害傳播真相的群眾，政黨有可能不保，習近平的主席地位有可能不保。哪裡有問題，中共就制定一個法律來迫害人民。

記者：中國官方形容陳紅軍、陳祥榕、肖思遠、王焯冉是“英雄”，用“熱血和青春”守衛了中國領土。你怎麼看待他們？

王靖渝：我認為他們不應該被叫做烈士，軍人服從命令是天職，但在這個基礎上應該有自己的思考，這事本身由中方無辜辱罵挑起的，只能算作尋釁滋事後不敵對方而戰死沙場。叫烈士太過分，那任何一個國家的軍隊都可以去挑釁（別國）。

記者：他們怎麼從微博定位到你的實名身份？

王靖渝：不清楚，有幾個猜測。微博我之前實名發布過支持楊佳母親王靜梅的內容；我曾充過微博會員，用支付寶付款。楊佳就是那個被中國警察侮辱、衝進警局殺死警察的英雄。

記者：楊佳是你心中真正的英雄嗎？

王靖渝：戍邊戰士是尋釁滋事，楊佳是維持正義、不畏強權、打倒惡勢力黑社會，甚至獻出生命。他是我心目中，也是很多人心目中的英雄。

記者：電話，地址，甚至護照都被曝光了，中國警方和網民還對你做了什麼？你還被抄家了嗎？

王靖渝：昨天接了五百多條短信。家庭住址被所謂的微博大V曝光，包括護照駕照。

事發那天晚上6：30分左右，重慶沙坪壩區秦家崗派出所三名警察和三名便衣前往我重慶的住址，翻了個遍，把台式電腦和IPAD帶走。他們先用手銬把我父母制服，帶到派出所盤問四個小時左右。第二天又抓走，晚上放回來。今天早上又抓走，晚上放回來。在審訊的鐵椅上拷着，也不讓吃一口飯。我的母親在中石油工作，事發後單位領導讓她不要來工作；我的父親也在國企工作，被要求暫停工作。

他們甚至帶走了我家的玉石、外幣鈔票，沒有任何扣押通知書。警察要求我父母令我三天之內回國，否則把他們扣留。昨天我收到土耳其和保加利亞的電話，收到了死亡威脅。我報了警。我在歐洲甚至美國可能都不安全。

記者：網上有人攻擊你是乞丐，精神病，希望你在歐洲餓死。你有什麼要回應的嗎？

王靖渝：歷史會記住正義的一方，這就是我的回應。從2019年7月我就開始在QQ聲援香港和海外民運人士，包括在中國駐美國大使館外絕食抗議的王春燕。我只想為跟我有一樣志願的朋友貢獻一份力量。我想讓更多中國人知道中國共產黨是什麼樣的政黨、怎樣竊取政權。我想讓更多的人知道真相。

記者：你為什麼離開中國？你在推特上說中共建黨就是靠坑蒙拐騙，“這個邪黨，遲早會亡。” 你是在中國長大的嗎？

王靖渝：我在抖音上發“願榮光歸香港”的片段，很快被傳喚。我父母的港澳通行證和護照都被扣押。2019年7月9號，我連夜飛到上海，再飛到香港。當我在推特看到香港警察不分青紅皂白看到人就打，我感到特別痛心，真的想為他們做點什麼。

我的父親曾經在中國解放軍空軍服役，被分配到公安部門，曾經也是沙坪壩的人大代表。他見證了特別恐怖的事情。當時治安隊晚上查黃賭毒，抓住賣淫嫖娼的就把從事性交易的女士強姦，強姦完了打一頓。我爺爺也是在政府任職，我父親本來是一腔熱血，看到這些後就覺得中國政府越來越腐敗。他告訴我，在偏僻的鄉村，警察就是天王老子。我父親就主動辭退警察和人大代表職務，到國企當銷售。

記者：中印衝突視頻發布後，網上瀰漫著深情款款的愛國宣言，”他們是為我而死“、“一個戰士就是一個界碑”，”犯我中華、雖遠必誅“。陳祥榕和你同齡，也是19歲，他說“清澈的愛，只為中國”。他們代表多少中國人的心聲？

王靖渝：我沒有答案，但是大概知道一些原因。我舅媽的一個孩子在重慶上幼兒園，現在中國的教育是從幼兒園就開始編造事實：沒有共產黨就沒有我們的今天，沒有共產黨就吃不飽飯。本該是充滿童趣的童年，重慶幾乎所有的公辦小學周三少先隊的課上，全是讓學生講我有多麼熱愛祖國、共產黨、解放軍。一個人從小打開電視、手機、電腦就看到共產黨好、習主席好，軍隊需要你，整個思維就跟着邪黨走。他能夠說出“清澈的愛給中國”，我認為他有點可憐，邪黨害了他。雖然我辱罵了解放軍，我對戰死的四個解放軍官兵感到很同情。

今天這一切的原因就是，這個邪黨把所有在大陸的中國人民困在無形的監獄，把中國共產黨和中國人民畫了等號。

“就如同美國國務卿蓬佩奧講的，中國共產黨不代表中國人民，應該允許中國人民有不同的看法。不能因為我們對軍隊有不同看法，就輕則刑事拘留，重則殺人滅口，這太恐怖了，不是一個國家，這是一個地獄。

要打倒這個政權，更多的是要牆內的人民知道真相，我會盡我所能竭盡全力在中國平台上發帖。我想讓更多人知道：中共不等於中國人民，我們應該像香港人那樣抗爭。我目前為止創造了至少五十個抖音號、三十多個微博，都在宣傳這些東西。有一個推特號，發的支持香港和國內警察打人的事情，也被封了。現在還有六個微博、十多個抖音號。哪怕我多讓一個中國人清醒過來，對中國也是一個希望。”

據中央社綜合澎湃新聞等媒體消息，截至22日，中國警方至少已追查7則網絡言論，除了王靖渝，其餘6人均被拘留，分布在北京、河北秦皇島、貴州貴陽、廣東茂名、四川綿陽、江蘇南京等地。