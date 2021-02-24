邱太三稱九二共識未來需做新處理國台辦指回到共同政治基礎才能春暖花開

台灣新任陸委會主委邱太三23日交接上任時表示，後疫情時代兩岸交流勢必會恢復，這段期間也有很多對兩岸未來能春暖花開的期待。他將秉持總統的指示，在堅定國家主權和台灣民主的原則下，健康有序地推動交流，相信是兩岸人民共同的期待。

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他進一步指出，在後疫情時代，國際情勢不斷演變，兩岸在政治、經濟、國際關係等方面的衝擊下，也要有一些新的評估，擬定新的方向和政策，總統因此指示，要針對兩岸未來可能恢復交流及人民往來等，事先做準備和研擬。

對於九二共識，邱太三表示，九二共識的用詞，過去在台灣引發滿多爭議，兩岸對九二共識的內涵，在陸方做出新的「加註」之後，台灣能再衍生的空間已經很小；更何況，陸方新的加註已經引發台灣民眾無法接受，未來勢必要把這些爭議做新的處理，務實看待兩岸未來應要有的發展。

邱太三說，他秉持務實的態度來處理事情，如果做一項堅持不但沒效果，還會有反效果，那還要繼續做嗎？他實在無法理性地去理解；希望雙方務實看待未來的交流要「同惠其利」，才是重點所在。

媒體詢問由他接任陸委會主委，是否意味在向對岸釋出善意？邱太三說，政府對大陸從來沒有惡意過，期許雙方未來在務實面對正面效益的前提下，希望從非政治的層面，例如經濟、社會、文化的交流來提升累積彼此的互信，也許才能克服更高層次的問題。

針對邱太三的說法，國台辦發言人馬曉光今天指出，兩岸關係曾經有過春暖花開。春暖需要有東風，花開需要有雨露。東風、雨露就是「九二共識」。如果「台灣的先生們」有這樣的期待，願意順從兩岸同胞的意願，那就回到堅持「九二共識」的共同政治基礎上來。

台灣媒體追問，邱太三說不清楚大陸對台獨的定義，馬曉光表示，過去四年多來，民進黨政府和「台獨」勢力單方面推翻體現一個中國原則的「九二共識」，干擾和阻撓兩岸交流合作，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，製造兩岸關係緊張對立，嚴重損害兩岸同胞的切身利益，樁樁件件，罄竹難書，大家都看得很清楚，難道他們看不清楚？

對於邱太三有關九二共識的說法，馬曉光表示，只講春暖花開是不夠的，要思考為什麼有過春暖花開？為什麼曾經的春暖花開局面被民進黨當局一手摧殘，變成秋風蕭瑟？

他還特別再度解釋了「九二共識」的來龍去脈與定義，他說，是1992年大陸海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。

他說，共識中，雙方都表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的態度，要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。